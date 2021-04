Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và nạn nhân bị đánh là một học sinh nữ lớp 8. Học sinh này bị chảy máu đầu và mũi.

Nhóm học sinh đánh bạn. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Ngày 5/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh việc nhóm thiếu nữ mặc đồng phục học sinh đánh hội đồng một bạn nữ.

Sau đó, có thông tin khẳng định sự việc diễn ra vào thứ Bảy (ngày 3/4) tại Khe Ùn thuộc địa bàn xã Tân An và Nghĩa Phúc (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Theo báo cáo của Trường Trung học phổ thông Tân Kỳ 3, trước đó, nhóm học sinh của Trường Trung học cơ sở Đồng Văn có mâu thuẫn với em Trương Thị P. A. (học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Nghĩa Phúc) và vào ngày 3/4, hai bên nhắn tin hẹn gặp nhau tai Khe Ùn để giải quyết.

Tham gia cuộc hẹn có học sinh của 4 cơ sở giáo dục: Trường Trung học cơ sở Đồng Văn, Trường Trung học cơ sở Nghĩa Phúc, Trường Trung học phổ thông Tân Kỳ 3 và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Tân Kỳ.

Sau khi có lời qua tiếng lại thì nhóm học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Tân Kỳ, Trường Trung học phổ thông Tân Kỳ 3, Trường Trung học cơ sở Đồng Văn đã lao vào đánh hội đồng P.A. khiến em bị chảy máu đầu và mũi.

Ngày 5/4, ông, bà ngoại của P. A. thông báo vụ việc với Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Tân Kỳ 3.

Ông Võ Duy Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tân Kỳ 3, cho biết trường đã thông báo với Công an xã Tân An. Trong nhóm học sinh đánh nhau có 2 học sinh của Trường Trung học phổ thông Tân Kỳ 3 là Trương Thị D. và Trương Thị T. (cùng học lớp 10). Ban Giám hiệu đã yêu cầu những em này viết tường trình sự việc, lập biên bản vi phạm và khi có kết luận của công an thì nhà trường sẽ có hình thức xử lý theo quy định.

Ông Phạm Tân Phương, Phó phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Kỳ, cho biết sự việc xảy ra ở ngoài trường học, tuy nhiên Phòng đã yêu cầu các trường có liên quan và đề nghị Trường Trung học phổ thông Tân Kỳ 3; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên báo cáo kết quả xác minh sự việc.

Các trường sau đó đã liên hệ, gặp gỡ gia đình em P.A. để động viên, thăm hỏi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Kỳ cũng đề nghị các trường nói trên sau khi xác minh, kết luận sự việc thì có hình thức kỷ luật phù hợp đối với học sinh để các em không tái phạm./.

