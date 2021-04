Nhiều học sinh mầm non TP.HCM mắc bệnh tay chân miệng phải nghỉ học.

Tại Trường Mầm non 10, Quận 11, TP.HCM từ đầu tháng tới nay có 33 học sinh và 1 giáo viên mắc bệnh tay chân miệng. Hiệu trưởng nhà trường cho biết ca đầu tiên được phát hiện vào ngày 31/3 ở lớp cơm nát. Hiện nay, đã có 5 lớp có trẻ mắc bệnh.

Theo lãnh đạo trường, nhà trường liên tục phối hợp với cơ quan y tế, phòng GD-ĐT quận để kiếm soát, tránh lây lan rộng. Trường đã cho vệ sinh toàn bộ các phòng học, phòng chức năng. Tất cả trẻ trước khi vào lớp đều được kiểm tra các dấu hiệu bệnh.

Một cán bộ ở phòng GD-ĐT Q.11 thông tin từ đầu tháng 4 đến nay đã ghi nhận khoảng 50 học sinh mầm non mắc tay chân miệng. Trong đó Trường mầm non 10 có số em mắc tay chân miệng nhiều nhất. Các trường khác cũng có nhiều ca như Trường mầm non 16, Trường mầm non 5...

Bệnh tay chân miệng ở trẻ

Còn tại huyện Bình Chánh, từ đầu tháng tới nay ghi nhận hơn 20 trẻ mầm non mắc tay chân miệng. Đề phòng lây lan, tất cả học sinh bị tay chân miệng đều nghỉ học.

Trưởng phòng GD-ĐT Gò Vấp cho hay, dù chưa nhận được thông báo của trung tâm y tế, nhưng luôn nhắc nhở các trường, đặc biệt là bậc mầm non giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh theo mùa.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, bệnh tay chân miệng đang gia tăng rất nhanh. Riêng trong tuần gần đây nhất, TP.HCM có 346 ca tay chân miệng, tăng gấp 2,2 lần so với trung bình 4 tuần trước (152 ca). Tính đến hết tuần 11 của năm 2021, toàn TP có 2.564 ca tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Có 21 quận, huyện, trên địa bàn TP tăng ở mức báo động, đặc biệt là quận 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Tân, Tân Bình, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn...

Để kiểm soát tình hình dịch bệnh tay chân miệng, các trường học cần tuân thủ thực hiện các hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong trường học. Nhà trường cũng cần đề nghị phụ huynh thông báo rõ lý do nếu con em mình nghỉ học. Phụ huynh khi có con mắc bệnh hãy chủ động cho trẻ nghỉ học, thông tin đến nhà trường lý do trẻ nghỉ học…

Minh Anh