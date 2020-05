Trên đường đi học về, một học sinh lớp 2 ở Quảng Nam xuống hồ tắm thì không may bị đuối nước tử vong.

Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) vừa cho biết một học sinh tiểu học tắm hồ lúc giữa trưa không may bị đuối nước tử vong.

Theo đó, trưa nay, em Phạm Văn S. (12 tuổi, học sinh lớp 2, trú xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) trên đường đi học về đã xuống hồ nước tắm.

Cặp sách, áo quần và dép của em S. bỏ trên thành hồ

Trong lúc tắm, em S. không may bị đuối nước. Do thời điểm xảy ra vào giữa trưa nên không ai phát hiện.

Không thấy con về nhà, mẹ em S. đi tìm thì thấy quần áo, cặp sách của em này để trên bờ hồ nên hô hoán cầu cứu.

Nghe tiếng kêu, một người đang nghỉ trưa gần đó chạy đến. Một lúc sau, em S. được tìm thấy dưới hồ và được vớt lên bờ trong tình trạng tím tái, sùi bọt mép. Sau đó, em S. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện thi thể em S. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

