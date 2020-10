Hiệu trưởng Trường ĐH Thăng Long cho biết, với mong muốn sinh viên kịp làm thủ tục để bắt đầu vào học từ ngày 19/10, nhà trường đã quyết định xét tuyển bổ sung sớm. Bản thân ông cũng không ngờ, tình trạng lại trở nên hỗn loạn như thế.

Trao đổi với báo chí ngày 7/10, ông Phan Huy Phú, Hiệu trưởng Trường ĐH Thăng Long cho biết, năm 2020, trường này tuyển 3.400 chỉ tiêu theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đợt 1 xét tuyển, có khoảng 3.600 thí sinh trúng tuyển vào các ngành của trường.

“Theo kinh nghiệm mọi năm, nhà trường phải lấy thừa hơn 10% chỉ tiêu để trừ ảo. Chúng tôi không muốn lấy hết trong đợt 1 vì như thế điểm chuẩn sẽ ở mức thấp. Trong khi đó, nguồn tuyển của đợt 2 vẫn còn rất nhiều. Vì thế, nhà trường đã quyết định tuyển bổ sung đợt 2”, ông Phú lý giải.

Ông Phan Huy Phú, Hiệu trưởng Trường ĐH Thăng Long

Đến ngày 5/10, Trường ĐH Thăng Long đưa ra thông báo sẽ ưu tiên xét tuyển những thí sinh nộp hồ sơ nguyện vọng trước mà không xét theo thứ tự điểm từ cao xuống. Thông báo này đã khiến nhiều thí sinh, phụ huynh ở Hà Nội và các tỉnh thành khác như Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nam, Hưng Yên,… vội vã đến trường xếp hàng chờ đợi ngay trong đêm vì sợ mất lượt đăng ký.

Nhiều phụ huynh bức xúc trước sự vô lý của nhà trường trong cách xét tuyển, không dựa trên điểm số mà xét theo sự nhanh – chậm của người nộp đơn.

Giải thích về điều này, ông Phú cho biết, lãnh đạo nhà trường không chỉ đạo đăng nội dung như vậy trên fanpage của trường.

“Nội dung này do Phòng Quan hệ công chúng và Tổ chức sự kiện đăng tải. Chính tôi cũng không biết có thông tin như thế.

Thực tế theo kinh nghiệm 3-4 gần đây, số thí sinh đăng ký nguyện vọng bổ sung vào Trường ĐH Thăng Long chỉ khoảng 500 – 600 em. Con số này vừa bằng với số lượng chỉ tiêu đề ra.

Có lẽ vì thế, Phòng Quan hệ công chúng và Tổ chức sự kiện đã đưa thông tin để cố gắng thuyết phục thí sinh vào trường chứ trường mới chỉ thông báo về chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung mà thôi”.

Ông Phú nói và cho biết, lãnh đạo trường có sai sót là không quan tâm đến việc đó và xin rút kinh nghiệm.

Nhiều thí sinh phải chờ đợi đến lượt đăng ký

Cũng theo ông Phú, việc hàng ngàn thí sinh đến trường xếp hàng từ đêm chờ tới lượt đăng ký, gây ra sự hỗn loạn không kiểm soát được là một sự cố. “Nhà trường cũng không yêu cầu phụ huynh phải xếp hàng trong đêm”.

Ông Phú nhận sai khi đã tuyển sinh bổ sung sớm 5 ngày so với quy định. Nhưng điều này, theo ông, là do trường đã có kế hoạch về lịch học sẽ bắt đầu từ đầu tháng 10. Do dịch bệnh Covid-19, nhà trường đã phải lùi lịch học đến 19/10 và tới giờ không thể thể lùi thêm nữa vì sẽ ảnh hưởng đến năm học sau.

“Chúng tôi rất mong muốn giúp sinh viên hoàn tất các thủ tục để kịp lịch học vào ngày 19/10. Vì thế, nhà trường đã nghĩ đến chuyện sẽ xét tuyển bổ sung sớm hơn, tránh thiệt thòi cho thí sinh. Chúng tôi không lường trước được số lượng thí sinh tới đăng ký lại vượt sự chuẩn bị như vậy”.

Tính đến sáng ngày 6/10, có khoảng 3.000 thí sinh đến xếp hàng nộp đơn tại Trường ĐH Thăng Long. Điều này đã khiến trường rơi vào tình thế “vỡ trận”, không kiểm soát được trật tự. Ngay sau đó, trường buộc phải gỡ thông báo ban đầu, đồng thời chỉ thu bản photo giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT thay vì bản chính như yêu cầu ban đầu.

“Sau khi được Bộ GD-ĐT nhắc nhở, trường đã thông báo lại sẽ không xét tuyển bổ sung theo thời gian cũ nữa mà sẽ tuyển sau ngày 11/10. Những phiếu đăng ký và bản photo giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT thí sinh đã nộp sẽ được coi là một cơ sở để nhà trường xem xét thông tin”, ông Phú nói.

Thúy Nga