Không chỉ được ngắm siêu trăng cuối cùng của năm 2020, tối 7/5, người yêu thiên văn còn có cơ hội chiêm ngưỡng hai trận mưa sao băng khác. Đây là lần hiếm hoi hai hiện tượng thiên văn cùng diễn ra một lúc.

Siêu trăng cuối cùng của năm 2020 có tên gọi là “siêu trăng hoa”, sẽ sáng rực rỡ nhất vào ngày 7/5.

Hiện tượng này xảy ra do sự thay đổi quỹ đạo di chuyển của Mặt trăng xung quanh Trái đất. Khi Mặt trăng ở vị trí gần nhất so với Trái đất, trăng sẽ trông to và sáng hơn bình thường.

Siêu trăng hoa sẽ xuất hiện vào chiều ngày 7/5 (theo giờ Việt Nam), đạt kích thước lớn nhất vào 17h45. Trăng sẽ tiếp tục to tròn thêm nhiều giờ đồng hồ nữa. Những người yêu thiên văn có thể ngắm nhìn rực rỡ hơn khi trời tối hẳn.

Tuy nhiên, các quốc gia Âu Mỹ sẽ bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn siêu trăng hoa, bởi nó sẽ xuất hiện vào gần giữa trưa theo giờ GMT.

Siêu trăng hoa sẽ xuất hiện vào chiều ngày 7/5 (theo giờ Việt Nam).

NASA cho biết trong tuần này, ngoài ngày 7/5 đạt cực đại, siêu trăng hoa sẽ xuất hiện liên tục từ tối thứ 3 đến sáng thứ 6.

Thời điểm dễ dàng quan sát siêu trăng nhất là vào hoàng hôn. Những người yêu thiên văn có thể chọn một khu vực quang đãng, có tầm nhìn xa.

Năm 2020 có 3 lần xuất hiện siêu trăng. Siêu trăng hoa là siêu trăng cuối cùng trong năm. Siêu trăng này cũng xuất hiện vào giai đoạn 2 trận mưa sao băng Eta-Aquariids và Eta-Lyrids đạt cực đại. Tuy nhiên, NASA cho biết, do thời điểm mưa sao băng đạt cực đại trùng với siêu trăng hoa nên việc quan sát chúng sẽ gặp khó khăn hơn.

Trường Giang(Theo Fox News)