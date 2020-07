- Chỉ số IF là một số đo phản ánh số lượng trích dẫn trung bình theo năm của các bài báo khoa học được xuất bản gần đây trên tạp chí đó, dựa vào các thống kê của các tạp chí nằm trong danh mục Journal Citation Reports (Báo cáo Trích dẫn Journal - JCR). Đây có thể coi là một chỉ số quan trọng mà các nhà khoa học chấp nhận nó để đánh giá uy tín của một tạp chí. Hiện nay, có khoảng trên 12.800 tạp chí được nằm trong danh sách của danh sách JCR và có chỉ số IF. - SCIE là cơ sở dữ liệu bao gồm hơn 9.200 tạp chí khoa học và công nghệ uy tín hàng đầu thế giới với 178 chuyên ngành, hơn 53 triệu bài báo và gần 2 tỉ tài liệu tham khảo có từ năm 1900 đến nay. Hiện nay Thomson Reuters là chủ sở hữu của danh mục này. - SCImago là tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học của Tây Ban Nha. SIR (bảng xếp hạng nghiên cứu khoa học) do SCImago phát triển là một hệ thống xếp hạng năng lực nghiên cứu khoa học của các trường đại học hoặc các cơ quan có chức năng nghiên cứu trên toàn thế giới, với chủ đích cung cấp các chỉ số đo lường thông tin thư mục liên quan đến số lượng và chất lượng các ấn bản khoa học của mỗi đơn vị được công bố và thống kê trong cơ sở dữ liệu Scopus.