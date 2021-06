Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp cùng điều kiện thời tiết mưa bão bất thường, nhưng kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm nay vẫn được đánh giá là trọn vẹn khi vừa đảm bảo an toàn vừa nghiêm túc, đúng quy chế.

Giữ thế chủ động nhờ chuẩn bị chu đáo

Ngày 12-13/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 với sự tham gia của hơn 93.000 thí sinh và gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã diễn ra tại 184 điểm thi với gần 4.000 phòng thi trên địa bàn TP Hà Nội.

Dù diễn ra trong bối cảnh chưa từng có tiền lệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hai ngày thi vẫn đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Có thể nói, hơn 93.000 sĩ tử đã trải qua 2 năm học nhiều xáo trộn vì Covid-19, đến trường thi trong những ngày Hà Nội mưa to gió lớn, nhưng đã được gia đình, nhà trường và cả hệ thống chính trị hỗ trợ tối đa.

Nhìn lại trước ngày thi, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, đặc biệt là Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND Thành phố, Sở GD-ĐT Hà Nội , các cấp, các ngành đã có những giải pháp linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế, từ việc điều chỉnh ngày thi vào cuối tuần đến việc rút ngắn số buổi và thời gian thi, làm thủ tục trực tuyến,…

Dù chỉ lùi 2 ngày so với lịch thi, nhưng có thể thấy việc quyết định tổ chức kỳ thi vào những ngày cuối tuần cũng giúp các phụ huynh thuận tiện trong khâu đưa đón thí sinh trước và sau thi, giảm áp lực tắc nghẽn giao thông và công tác phòng dịch.

Đây cũng là năm ghi nhận công tác diễn tập chủ động với các tình huống có thể diễn xảy ra trong kỳ thi được tiến hành rất bài bản.

Mưa như trút nước vào ngày thi thứ 2 nhưng các thí sinh luôn được hỗ trợ tối đa

Chia sẻ với VietNamNet, Thiếu tá Lý Phương Uyên, Phó Đội trưởng Đội An ninh Công an quận Thanh Xuân cho hay, năm nay lực lượng được điều động tham gia tổ chức, hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn quận được tăng cường gấp 3 lần so với những năm trước, để thực hiện lập barier phân luồng giao thông, giãn cách, giải tỏa khu vực phía ngoài điểm thi, trực vòng trong và ngoài.

“Năm nay, địa bàn quận Thanh Xuân có 5 điểm thi với tổng 30 chiến sĩ phụ trách giao thông trật tự, 10 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, 10 chiến sĩ phụ trách an ninh, chưa kể lực lượng công an phường”, Thiếu tá Uyên cho hay.

Theo Thiếu tá Uyên, việc huy động tăng cường lực lượng cũng giúp giảm bớt rất nhiều tình trạng tắc nghẽn khi tan buổi thi, giảm áp lực cho thí sinh và người nhà các em.

Những sự chuẩn bị chu đáo đó thực tế đã mang đến sự chủ động và hiệu quả, giúp đảm bảo kỳ thi được diễn ra trọn vẹn, an toàn.

Trong ngày đầu thi chính thức, một số thí sinh đến nhầm địa điểm, ngay lập tức các lực lượng đã hỗ trợ đưa thí sinh về đúng điểm thi.

Chẳng hạn, một số học sinh sau khi đến Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình mới nhận ra đã đến nhầm điểm thi. Điểm thi đúng là Trường THCS Nguyễn Trãi ở phố Giang Văn Minh. Rất may là các chiến sĩ công an phường Giảng Võ cùng các tình nguyện viên đã kịp thời đưa các em sang đúng địa điểm thi.

Một thí sinh khác có lẽ cũng có kỷ niệm khó quên khi đến nhầm địa điểm nhưng may mắn được Đại uý Hoàng Ngọc Thành (Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an TP Hà Nội) dùng xe chuyên dụng vượt 10 cây số chở đến điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam kịp giờ.

Đến hết kỳ thi, theo báo cáo của Sở GD-ĐT Hà Nội, chưa ghi nhận một trường hợp phải bỏ thi vì lý do đến muộn hay gặp khó khăn trong khâu làm thủ tục thi.

Ấm lòng trong ngày mưa to

Trước ngày thi thứ hai, nắm bắt diễn biến thời tiết bất thường của thời tiết, ngay chiều 12/6, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội đã trực tiếp chủ trì cuộc họp và đề nghị các địa phương phải có phương án chuẩn bị ứng phó với mưa lớn có thể xảy ra, nhằm đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh và không gây ùn tắc tại khu vực cổng trường.

Là tình huống “đã được tính đến” nên trên thực tế dù mưa to như trút nước cũng không gây nhiều khó khăn cho khâu tổ chức kỳ thi ở ngày thi thứ hai. Các bộ phận tham gia công tác làm thi từ vòng trong lẫn vòng ngoài cổng trường tại các điểm thi đã cùng phối hợp để phân luồng học sinh đi vào trường cũng như phân luồng giao thông để tránh gây ách tắc và đảm bảo phòng, chống dịch.

Có thể nói chính trong khó khăn càng thấy rõ hơn sự chung tay của tất cả lực lượng, đặc biệt là ngành giáo dục để tổ chức kỳ thi tốt nhất, tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh.

Ở ngày thi thứ hai, nhiều thí sinh ở Hà Nội đã bị ướt quần áo khi vào phòng thi do gặp trận mưa lớn đầu giờ sáng. Trước tình huống khẩn cấp, Điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình) đã huy động số đồng phục còn lại của trường và áo phông của các thầy cô cho thí sinh mặc để đảm bảo sức khỏe cho các em.

Nhưng vì số này chưa đủ nên điểm thi đã phát thông báo đề nghị các giáo viên chủ nhiệm thông tin đến cha mẹ học sinh mang thêm quần áo đến cho con.

Trước tình hình đó, cô Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ Yến đã quyết định “xuất kho” tặng cho các thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi 100 bộ quần áo đồng phục mới.

“Khi nghe thấy các con đi thi mà bị ướt như thế thì thật là mình ứa nước mắt. Tôi không biết ở điểm thi đó có bao nhiêu học sinh trường mình bị ướt, trong đầu mình lúc đó cũng chẳng phân biệt học sinh của THCS Giảng Võ hay THCS Nguyễn Công Trứ hay THCS Sóc Sơn nữa... chỉ biết rằng các thí sinh đang ướt và cần quần áo. Tôi đã gọi hỏi xem trong kho còn quần áo dự phòng không, thật rất may vẫn còn và có thể hỗ trợ được kịp thời”, cô Yến chia sẻ.

Ngay sau đó lực lượng công an đã kịp thời mang số quần áo đến cho các thí sinh trước giờ làm bài thi khoảng 30 phút.

Những sự hỗ trợ kịp thời từ các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi khiến nhiều phụ huynh thực sự cảm thấy ấm lòng.

Còn bản thân các thí sinh - lứa học sinh “đặc biệt” khi 2 năm liền chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 - cuối cùng đều đã vào phòng thi an toàn.

Các em cũng thở phào nhẽ nhõm bởi sau các buổi thi, nhiều giáo viên đánh giá, đề thi năm nay nhẹ nhàng, được xây dựng rất phù hợp với bối cảnh ôn tập trực tuyến và thi trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19, song vẫn đảm bảo phân loại được học sinh.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2021-2022 đã chính thức khép lại thành công tốt đẹp với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, đúng như chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: "Bằng mọi biện pháp phải đảm bảo tổ chức thành công trọn vẹn, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi".

Thanh Hùng