Ông Nguyễn Minh Dũng, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam cho hay, Quyết định 158/QĐ-TTg ngày 29/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ cho phép Trường ĐH Tôn Đức Thắng quyết định thu nhập tăng thêm của người lao động từ nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Song quyết định này của Thủ tướng cũng quy định việc chi trả thu nhập tăng thêm phải “trên cơ sở công bằng và minh bạch”. Bảng lương, thu nhập do Trường ĐH Tôn Đức Thắng cung cấp cho thấy có sự chênh lệch lớn giữa tiền lương của một nhóm nhỏ cán bộ, trong đó có hiệu trưởng so với các cán bộ, viên chức, nhân viên còn lại; chênh lệch lớn gấp nhiều lần giữa tiền lương của Trợ lý Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn (bà Trịnh Minh Huyền) so với các Phó Hiệu trưởng (ông Võ Hoàng Duy và ông Trần Trọng Đạo)”. Theo ông Dũng, nhiều cán bộ, viên chức của Trường phản ánh: chỉ biết về lương, thu nhập của hiệu trưởng sau khi TLĐ chính thức công bố và không hiểu thước đo đánh giá hiệu quả công tác cụ thể là gì. Còn trong Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM có nêu: “…việc chi trả lương, thu nhập cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường chưa đảm bảo sự công khai, minh bạch theo quy định pháp luật, có sự chênh lệch lớn trong việc phân phối thu nhập giữa một số ít cán bộ lãnh đạo với giảng viên, nhân viên…”.