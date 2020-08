Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa có báo cáo việc một giáo viên bị tử vong khi đi săn.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn, khoảng 4h30 sáng nay, Trường Tiểu học Mường Lống 1 nhận được tin báo ông Lầu Bá Xồng (SN 1976, trú xã Mường Lống) bị tử vong khi đi săn cùng ông Lầu Bá Giờ tại khu vực bản Huồi Khun (xã Mường Lống).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Nhận tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Được biết, ông Lầu Bá Xồng là giáo viên Trường Tiểu học Mường Lống 1, còn ông Lầu Bá Giờ là giáo viên Trường Tiểu học Huồi Tụ 2.

Ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn - cho biết nguyên nhân cái chết của ông Xồng có thể là do trúng đạn lạc trong lúc đi săn.

Vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn điều tra, làm rõ.

Phạm Tâm