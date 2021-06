Bộ GD-ĐT vừa gửi các sở GD-ĐT hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021.

Trong công văn gửi các sở, Bộ GD-ĐT cho hay việc này nhằm đảm bảo việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn; thực hiện đúng theo các quy định mới của Luật Giáo dục về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên (Điều 72, Luật Giáo dục 2019) và lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên (Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020).

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Bộ GD-ĐT cho biết, tại thời điểm này, Bộ đang tiến hành xây dựng văn bản quy định tạm ngưng hiệu lực của quy định về đạt chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên, cán bộ quản lý trong Chuẩn nghề nghiệp, Chuẩn hiệu trưởng các cấp học mầm non, tiểu học, THCS.

Do đó, năm học 2020 - 2021, các Sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tạm dừng việc đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn cho tới khi có quy định mới được ban hành, nhằm đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên chưa đạt chuẩn theo quy định tại Luật Giáo dục 2019.

Sau khi có quy định mới, các Sở GD-ĐT sẽ tổ chức cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tự đánh giá theo Chuẩn đảm bảo đúng chu kỳ đánh giá; báo cáo kết quả về Bộ và nhập kết quả đánh giá lên hệ thống TEMIS (đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).

Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở căn cứ hướng dẫn tạm thời này để thực hiện.

Thanh Hùng