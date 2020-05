Trường Tiểu học Quang Trung (Hải Phòng) đã nhận lỗi về trách nhiệm trong việc để học sinh đi học sớm bị phê bình.

Ngày 26/5, Trường Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải PHòng) ra thông báo nhận trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố, UBND quận và phụ huynh học sinh toàn trường sau sư việc học sinh lớp 1 đi học sớm bị cô giáo phê bình.

Bà Mùi thừa nhận mình là người trong clip đã ghi lại

Trong thông báo gửi đi, bà Đào Thi Cẩm Ly, hiệu trưởng nhà trường đã thừa nhận nhà trường chưa có sự quan tâm kịp thời đến các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt sau dịch COVID-19 như học sinh T.T lớp 1A1. Ngay sau khi xảy ra sự việc, BGH nhà trường đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, bố trí ngay chỗ ngồi, điều chỉnh thời gian mở cổng sớm lên 12h50 và phân công giáo viên quản lý các học sinh đến trường sớm.

BGH trường Tiểu học Quang Trung đã nhận lỗi về sự việc

Thông báo cũng nêu, cô giáo chủ nhiệm lớp 1A1 đã nghiêm túc kiểm điểm nhận ra lỗi sai của bản thân, rút kinh nghiệm trong cách ứng xử với phụ huynh, học sinh

Như tin đã đưa tin, ngày 20/5, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh do tài khoản facebook "Mùi Mai" đăng tải về việc con gái 6 tuổi bị phê bình, đứng nắng vì đi học sớm.

Ngày 21/5, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã trực tiếp làm rõ sự việc, yêu cầu các bên rút nghiệm và khắc phục ngay những bất cập.

Đến ngày 25/5, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh học sinh lớp 1 được mẹ đưa đến trường với một số nội dung không giống như bài đăng trên mạng xã hội trước đó. Bà Mai Thị Mùi đã nhận mình là người trong clip, và có một số chi tiết trong bài viết đưa không đúng.

Camera tố bà mẹ thiếu trung thực cũng là nơi phản ánh nhà trường để học sinh đứng nắng trong lúc cửa trường khóa chặt

Nội dung clip này được trích xuất từ camera an ninh gia đình anh Nguyễn Huy Du, trú tại số 94/278 Đà Nẵng (quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Anh Du lắp camera an ninh này để đề phòng trộm.

Mắt camera soi ra cổng trường của nhà ông Du

Ống kính camera hướng ra trực diện với cổng trường Tiểu học Quang Trung nên ghi lại đầy đủ sự việc diễn ra trước cổng trường vào ngày 20/5.

Đến ngày 23/5, một số cán bộ công an của quận Ngô Quyền đã đến trích xuất camera an ninh của gia đình về sự việc xảy ra vào ngày 20/5. Phía gia đình anh cũng đã cung cấp cho cơ quan công an.

Từ góc quay của camera, ngoài hình ảnh bà Mai Thị Mùi chở con đến trường rồi chở về, còn có những hình ảnh phản ánh nhiều ngày trước đó, có hiện tượng khá đông học sinh đã phải đứng dưới nắng chờ nhà trường mở cửa.

Hoài Anh