FPT Edu Hackathon là cuộc thi lập trình thường niên dành cho HSSV, học viên toàn Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) trên toàn quốc, được tổ chức theo mô hình Hackathon nổi tiếng của thế giới. FPT Edu Hackathon 2021 chọn chủ đề đang là xu hướng toàn cầu - Dùng AI nhận diện hình ảnh như một bài toán đầy thú vị và không kém phần thách thức cho HSSV FPT Edu tranh tài. Từ hơn 100 đội thi, trải qua các vòng thi đấu gay cấn, trong 2 ngày (17-18/4) 14 đội tuyển xuất sắc nhất trải qua 48h chạy đua Hackathon và thành công thuyết trình trước BGK để chứng tỏ bản lĩnh và tìm ra những tân Quán quân cho 2 bảng thi đấu.