Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý với phương án của Sở GD-ĐT về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành chương trình và tổng kết năm học sớm hơn 10 ngày do dịch Covid-19.

Theo đó, ngày kết thúc học kỳ 2 (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là 15/5; các cơ sở giáo dục hoàn thành kế hoạch, tổ chức bế giảng năm học trước ngày 25/5.

Liên quan tới BN 3091, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng đã đồng ý với các phương án cho toàn bộ học sinh bậc mầm non, tiểu học, THCS ở các xã Nga An, Nga Hải, Nga Thành; Trường THPT Ba Đình (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) và Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, nơi 2 con của BN 3091 theo học) nghỉ học từ ngày 7/5 cho đến khi có thông báo mới, do có liên quan đến các F1 của BN 3091.

Ngoài ra, tại Trường tiểu học Quảng Hải, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), do một giáo viên là hàng xóm của BN 3091, nên từ ngày 7/5 UBND huyện Quảng Xương cũng đã cho toàn bộ học sinh trường này nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, tổng số học sinh phải nghỉ học do liên quan đến BN 3091 trên địa là hơn 8.000 em.

Trong đó, tại huyện Nga Sơn có hơn 5.400 học sinh, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi khoảng 1.700 học sinh và Trường tiểu học Quảng Hải khoảng 1.000 học sinh.

Lê Dương