Bộ phim truyện đầu tiên sản xuất tại Việt Nam mang tên là gì?

A.Kim Vân Kiều

Đáp án: Phim Kim Vân Kiều là một bộ phim thời đại Việt Nam, đây là phim truyện đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam vào năm 1923. Điện ảnh du nhập vào Việt Nam khoảng năm 1898 với những rạp chiếu bóng do người Pháp xây dựng. Sau đó cũng đã có những phim tài liệu quay ở Việt Nam khai thác phong cảnh, phong tục, hội hè... của Việt Nam. Đến năm 1923, công ty Phim và Chiếu bóng Đông Dương (Indochine Films et Cinéma) mới thực hiện cuốn phim truyện đầu tiên Kim Vân Kiều. Đây là đề xướng của một người Pháp là Famechon và có sự cộng tác của một người Việt được ghi tên là Mr Vĩnh, Nguyễn Văn Vĩnh. Cốt truyện phim được lấy từ tác phẩm của Nguyễn Du, được Famechon chuyển thể thành kịch bản điện ảnh và không có sự thay đổi đáng kể nào về tình tiết. Phim dài 1500 m, phần ngoại cảnh được quay ở các vùng phụ cận của Hà Nội: dinh Từ Hải là sân chùa Láng, nơi Kiều viếng mộ Đạm Tiên là nghĩa trang Yên Thái, cổng làng Thọ là nhà Tú Bà. Các vai diễn do các đào kép của ban tuồng Quảng Lạc đảm nhiệm. Phim được công chiếu vào ngày 14/3/1924 tại nhà Cinéma Palace phố Tràng Tiền.

B.Đồng tiền kẽm tậu được ngựa

C.Cả Lố