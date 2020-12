Tại sao người Mỹ làm lễ hạ quả cầu pha lê trong đêm Giao thừa?

A.Do chủ bút tờ New York Times muốn sự kiện tổ chức thường niên của báo thêm phần rực rỡ, ngoạn mục.

Đáp án: Lễ hạ quả cầu pha lê trong đêm Giao thừa trên Quảng trường Thời đại ở thành phố New York (Mỹ) đã có truyền thống từ hơn 100 năm nay. Nghi thức đón Năm mới đầu tiên được tổ chức trên Quảng trường Thời đại diễn ra vào năm 1904, với mục đích nâng cao tầm vóc cho trụ sở mới của New York Times, khi tờ báo lâu đời này tìm được một vị trí “đắc địa” để “an cư”, đó chính là tại tòa nhà One Times Square ngày nay. Muốn việc chuyển tới trụ sở mới thu hút sự chú ý hơn, chủ bút của tờ New York Times lúc bấy giờ - ông Adolph Ochs cho rằng, thời điểm Giao thừa chính là lúc lý tưởng nhất để tiệc tùng “tân gia” cho tòa báo. Lúc này, quả cầu ánh sáng vẫn còn chưa xuất hiện. Quả cầu trên Quảng trường Thời đại lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1907. Khi đó, chủ bút tờ New York Times Adolph Ochs muốn sự kiện tổ chức thường niên của báo thêm phần rực rỡ, ngoạn mục, vì vậy, ông yêu cầu kỹ sư điện và chuyên gia thiết kế của báo cùng hợp tác. Lấy cảm hứng từ truyền thống hạ quả cầu thường được tiến hành ngoài bến cảng để đánh dấu thời điểm giữa trưa, giúp cho các tàu thuyền cập cảng ở Mỹ có thể thay đổi giờ trên đồng hồ của họ cho khớp với thời gian bản địa, người ta liền nghĩ ra lễ hạ cầu đón Năm mới. Truyền thống này được tiến hành đều đặn hàng năm, bắt đầu từ năm 1907. Chỉ có hai năm không tiến hành lễ hạ cầu là năm 1942 và 1943.

B.Do chính quyền Thành phố New York muốn tạo điểm nhấn cho lễ hội giao thừa