Mới đây, những hình ảnh và thông tin thiết kế của trụ sở Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được đăng tải trên Archdaily - một trang tin về kiến trúc hàng đầu thế giới (về lượng truy cập, độ phủ,...).

Những hình ảnh về Trụ sở Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đăng tải trên Archdaily.

Cụ thể, bài đăng trên Archdaily có tiêu đề The Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics / 1+1>2 Architects.

Trong bài đăng, tạp chí này giới thiệu công trình được cải tạo từ mặt bằng của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên. Công trình có diện tích 2.127m2, trong đó diện tích xây dựng là 1.800m2 làm trụ sở làm việc, nghiên cứu của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, cùng với không gian tuỳ chỉnh để tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.

Tòa nhà được hình thành mạch lạc theo ngôn ngữ kiến trúc của nó, áp dụng các mô hình bất đối xứng trong tất cả các góc nhìn, tôn vinh các ký hiệu toán học.

Hình dạng 3 khối nhà hình chữ U ban đầu được giữ nguyên vẹn, nhưng được chuyển thành một khối chặt chẽ hơn bằng cách tạo ra một cây cầu nối hai khối nhà từ tầng trên cùng.

Tất cả các khu vực chức năng đều được kết nối với hành lang dẫn ra khoảng sân phía trong rộng mở, tạo ra dòng chuyển động hài hòa, mà không làm cho công trình trở nên kém thoáng mát.

Sự bất ngờ đến từ khoảng sân trong riêng tư ở tầng 2 chính là nóc của Hội trường đa năng được xây trên khoảng sân trường cũ .

Ý tưởng của công trình này tạo ra không gian làm việc, nghiên cứu phóng khoáng và đầy cảm hứng, hòa mình với thiên nhiên.

Hải Nguyên