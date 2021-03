Trong danh sách 500 trường đại học hàng đầu ở các nền kinh tế mới nổi được Times Higher Education (THE) công bố mới đây, Việt Nam có 3 đại diện là ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM.

Bảng xếp hạng THE năm 2021 được mở rộng với 606 trường trải dài trên 48 quốc gia của 4 châu lục.

Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng là ĐH Quốc gia Hà Nội, thuộc nhóm 251 – 300 thế giới, tiếp theo là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội với thứ hạng thuộc nhóm 351 – 400 và ĐH Quốc gia TP.HCM trong top 401 – 500.

Trong các đại diện đến từ Việt Nam, ĐH Quốc gia Hà Nội đứng đầu về hầu hết các chỉ số. Trong đó, so với năm ngoái, đơn vị này tăng mạnh nhất ở tiêu chí nghiên cứu (tăng 8.8%), tiếp theo là trích dẫn khoa học (tăng 8%). Ba tiêu chí còn lại (giảng dạy, chuyển giao tri thức và quốc tế hóa) đều có sự tăng nhẹ.

Trong bảng xếp hạng này, đứng đầu chủ yếu vẫn là các cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc với 91 trường được xếp hạng, có thể kể đến những cái tên quen thuộc như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh và Đại học Chiết Giang.

Tiếp theo là Nga với 48 cơ sở giáo dục đại học, Đài Loan là 38 cơ sở giáo dục đại học và Nam Phi với 11 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng.

Trong khu vực Đông Nam Á, một số đại học hàng đầu của một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có thứ hạng cao như trường Đại học Malaya (Malaysia) vị trí 31, trường Đại học Mahidol (Thái Lan) vị trí 80; Đại học Indonesia (Indonesia) vị trí 116; Đại học Philippines (Philippines) vị trí 83.

Bảng xếp hạng này dựa trên 13 tiêu chí xếp hạng đại học thế giới của THE, nhưng đánh giá lại các trường đại học với sự điều chỉnh về trọng số các tiêu chí để phản ánh được những ưu tiên phát triển của các trường đại học ở các nền kinh tế mới nổi như: giảng dạy (trọng số 30%), nghiên cứu (trọng số 30%), trích dẫn khoa học (trọng số 20%), quốc tế hóa (trọng số 10%), chuyển giao tri thức (trọng số 10%).

Trong đó đáng chú ý là uy tín học thuật của cơ sở giáo dục được THE đánh giá rất khách quan, dựa trên bầu chọn của học giả trong hệ thống tác giả có công bố trong cơ sở dữ liệu Scopus do THE lựa chọn.

Thúy Nga