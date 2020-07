Hơn 82.000 học sinh TP.HCM đã làm xong bài thi môn Tiếng Anh thi vào lớp 10. Sau đây là đề thi và đáp án môn Tiếng Anh.

Đề thi như sau:

Sau đây là đáp án (Nguồn: GV Trường THPT Vĩnh Viễn):

1. D

2. C

3. C

4. A

5. B

6. A

7. C

8. A

9. D

10. B

11. C

12. D

13. F

14. F (1914 = 20th Century)

15. T

16. T

17. C

18. D

19. A

20. B

21. C

22. D

23. A

24. C

25. Occasionally

26. Impressive

27. Nominee

28. Attention

29. Conservation

30. Decorating

31. Modern patterns have been added to the Ao dai to make it more fashionable.

32. Nowadays, learning a foreign language is compulsory for students of all ages.

33. Mai suggested that Linh (should) clear up the garbage before leaving.

34. It’s been a long time since the last time we use these machines.

35. No one else in the club can play tennis better than Thu.

36. They wish they were not travelling on uncomfortable buses.





Trước đó, ngay khi kết thúc môn tiếng Anh nhiều học sinh cho rằng đề tương đối dễ.

Học sinh Pha Lê (Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 3,cho rằng, đề thi Anh văn năm nay vừa sức với học sinh, chỉ cần chăm chỉ là có thể làm được bài.

Lê Huyền