Những ngày này hàng trăm nghìn thí sinh trúng tuyển đại học năm 2020 đang xô về các thành phố, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM để nhập học.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cho rằng đỗ vào một trường đại học danh tiếng đã khó nhưng để thành công sau 4 năm học càng khó hơn. Vì vậy, các tân sinh viên cần phải nỗ lực học tập, vượt qua nhiều trở ngại, thử thách, cám dỗ trong đó có những việc phải làm ngay từ những ngày đầu nhập học.

Sau đây là 8 lời khuyên mà PGS.TS Đỗ Văn Dũng gửi đến tân sinh viên.

Hoạch định kế hoạch cho 4 năm



Theo ông Dũng, nhiều em quan niệm sai lầm vào đại học là 'học đại' cho xong, có bằng rồi kiếm việc. Trên thực tế bước chân vào đại học là các em trở thành thuyền trưởng con thuyền tương lai của chính mình. Do vậy, sinh viên phải biết đích đến và lộ trình của mình là gì, từ đó có kế hoạch học tập rõ ràng trong 4 năm.

Các tân sinh viên cần hoạch định cho mình kế hoạch trong 4 năm học

Ông Dũng nhấn mạnh, để đảm bảo chất lượng đầu ra, ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, mỗi năm cứ 10 sinh viên nhập học thì sẽ có 1 em bị đuổi. Trong số này đa phần là các sinh viên không có kế hoạch học tập và đặc biệt là không tìm thấy niềm đam mê.

Học vì chính mình

Muốn đi đến thành công không thể thiếu niềm đam mê. Ông Dũng khuyên các em hãy học vì tương lai của chính mình và vì kỳ vọng, niềm tin của gia đình. Để lo cho các em học được ở ăn học ở thành phố, gánh nặng kinh tế đang đè lên vai cha mẹ.

"Các em hãy thương cha thương mẹ vất vả, cố gắng và đam mê học tập để sau 4 năm kiếm được việc làm tốt. Học để thoát nghèo và để có tương lai tươi sáng hơn".



Vào đại học không chỉ để học

"Đại học là nơi để trường thành và cũng nơi sẽ có nhiều bạn tốt có thể giúp mình sau này. Đại học cũng là nơi biến giấc mơ của mình thành sự thật. Đại học là 1 hành trình mà sinh viên sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhưng cũng giúp các em lớn lên từng ngày, nắm bắt chuyên môn, tích lũy kỹ năng mềm"- ông Dũng nói.



Tự học là chính



Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhấn mạnh, học đại học khác với học THPT rất nhiều, trong đó phương pháp học rất đa dạng nhưng chủ yếu là tự học. "Hiện nay các trường đại học đang đi đầu trong cải cách phương pháp dạy và học "learning by doing". Trước đây sinh viên học trước rồi làm sau nhưng bây giờ sinh viên làm trước học sau. Đến giảng đường đại học là để làm những điều chưa học được trên mạng, do vậy các em phải tìm hiểu và thích nghi với cách dạy và học mới của nhà trường, thông qua hệ thống quản lý học tập và học qua dự án. Sáng tạo và khởi nghiệp ngay trong thời gian học đại học cũng sẽ giúp các em vươn lên làm những người chủ chứ không mãi làm thuê"- vị hiệu trưởng nói.

Ông Dũng nhắn nhủ tân sinh viên, kỹ năng mềm là yếu tố quan trọng cho sự thành công trong tương lai. Các kỹ năng này sẽ hình thành trong quá trình học trên lớp và ngoài giờ qua các cuộc thi học thuật, phong trào đoàn hội và các CLB trong trường do vậy hãy tích cực tham gia các hoạt động.



Ngoại ngữ là sinh ngữ



PGS. TS Đỗ Văn Dũng thông tin, đa số các cựu sinh viên thành đạt ngày nay nhờ sắp xếp thời gian học và tự học Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật ngay từ đầu. "Ngoại ngữ là sinh ngữ nên cần học hằng ngày để nó gắn liền với cuộc sống. Nhiều nhà tuyển dụng đặt nặng vai trò của Tiếng Anh vì có nó các em mới nắm bắt được tri thức mới, công nghệ mới"- ông nói.



Cân đối giữa việc học và làm thêm, chú ý cạm bẫy nơi thành thị



Vị hiệu trưởng tiếp tục nhắn nhủ tân sinh viên, trong những năm tháng học đại học nên tìm việc làm thêm, kể cả các bạn có gia đình khá giả. Làm thêm không những giúp trang trải cuộc sống, giúp gia đình bớt khổ hơn mà còn giúp các em học được nhiều điều. Tuy nhiên phải cân đối giữa việc học và làm thêm hợp lý.

Ông Dũng khuyến cáo, Sài Gòn là nơi "phồn hoa đô hội", giúp các em học được nhiều điều nhưng cũng là nơi đầy cạm bẫy. Rất nhiều cạm bẫy đang giăng chờ các tân sinh viên. "Có nhiều em bị đuổi học cũng chỉ vì mê game online, bán hàng đa cấp, cá độ bóng đá, cờ bạc thậm chí nghiện ma túy"- ông Dũng nhấn mạnh.

Đừng đua đòi, chú ý tai nạn giao thông



Rất nhiều sinh viên ở các trường ĐH đến từ các miền quê khó khăn, gia đình khó khăn. Ông Dũng khuyên các em đừng mặc cảm vì mình còn quê mùa và đừng đua đòi chạy theo cuộc sống nơi phố thị bởi cha mẹ mình còn khổ.

Còn vấn đề giao thông, hãy lưu ý là gần như năm nào cũng có sinh viên ra đi khi chưa hoàn thành việc học ở trường. Thương cha mẹ các em phải đi xe cẩn thận.



Ý thức tiết kiệm, yêu thương giúp đỡ bạn bè



Cuối cùng vị hiệu trưởng khuyên sinh viên hãy là chủ của ngôi trường mình đang học với ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tài sản. Thực hiện tiết kiệm điện nước vì nó sẽ giúp trường không tăng học phí. Sinh viên cùng nhau xây dựng để ngôi trường thành một mái nhà chung ngập tràn yêu thương, quan tâm và sẻ chia.

