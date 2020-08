Đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 3-4/9.

Theo đó, buổi sáng ngày 3/9, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán. Ngày 4/9, buổi sáng, thí sinh thi bài Khoa học xã hội/Khoa học tự nhiên, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ.

Cụ thể, lịch thi từng môn và thời gian cụ thể như sau:

Lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020.

Đợt thi tốt nghiệp THPT thứ 2 này được tổ chức cho tất cả 26.014 thí sinh của 27 tỉnh/thành chưa thể dự thi đợt 1 vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (chiếm khoảng 3% thí sinh cả nước, trước đó 97% thí sinh đã dự thi đợt 1).

Các thí sinh sẽ dự thi tại 10 Hội đồng thi của các tỉnh/thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

Bộ GD-ĐT yêu cầu công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 được thực hiện theo đúng quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Đợt 2 của kỳ thi vẫn có 5 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội. Đề thi do Bộ GD-ĐT xây dựng, đảm bảo độ khó dễ tương đương với đề đợt 1.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các Hội đồng thi phải đảm bảo 2 nguyên tắc: an toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, phụ huynh; an toàn an ninh, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế thi.

Hội đồng thi của các tỉnh/thành phố chủ động xây dựng phương án cho thí sinh thuộc đối tượng F1, F2 (nếu có) trong các ngày thi.

Thanh Hùng