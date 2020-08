Thí sinh duy nhất của tỉnh Nghệ An dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 được Sở GD-ĐT hỗ trợ 5 triệu đồng và sẽ thi tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, toàn tỉnh chỉ có 1 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Đây là thí sinh tự do, trước đây theo kế hoạch sẽ được dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Viết Thuật. Tuy nhiên, sát ngày thi, thí sinh này được xếp vào diện F2 nên không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Qua tìm hiểu thí sinh này có nguyện vọng thi ở Đà Nẵng vì có người nhà tại đây. Trước đó, Bộ GD-ĐT cũng cho phép các tỉnh có ít thí sinh dự thi đợt 2 có thể phối hợp với các hội đồng thi khác bàn bạc để ghép và tổ chức thi cho các thí sinh.

Sở GD-ĐT Nghệ An sẽ làm việc với Hội đồng thi Đà Nẵng để gửi thí sinh dự thi và tạo mọi điều kiện giúp em được tham dự kỳ thi một cách thuận lợi, an toàn.

Do thí sinh này thuộc diện thí sinh tự do nên thí sinh sẽ chủ động đến điểm thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Tuy nhiên, để hỗ trợ cho thí sinh trong quá trình đi thi, Sở GD-ĐT Nghệ An đã đến gặp gỡ, động viên và hỗ trợ cho thí sinh 5 triệu đồng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ có hơn 26.000 thí sinh dự thi. Trong đó, Hội đồng thi Sở GD-ĐT Đà Nẵng có số lượng thí sinh tham dự đông nhất, là 10.807. Hội đồng thi Sở GD-ĐT Quảng Nam có 9.103 thí sinh; Hội đồng thi Sở GDĐT Đắk Lắk có 5.396 thí sinh. Một số tỉnh như Sơn La, Nam Định, Hải Phòng, Kom Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, mỗi hội đồng thi có 1 thí sinh tham dự.

