Chiến dịch “Chiếc ô kiêu hãnh” ra đời nhằm tôn vinh những thành tựu của các nữ doanh nhân, thắp lửa đam mê thương trường mọi phụ nữ Việt.

Những rào cản mà phụ nữ Việt phải đối mặt

Theo bà Winnie Wong, Giám đốc quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia: “Phụ nữ Việt Nam rất mạnh mẽ và là những nhân tố đóng góp tích cực trong lực lượng lao động.” Theo Chỉ số Nữ doanh nhân của Mastercard năm 2020, Việt Nam đứng thứ 9/58 quốc gia được nghiên cứu về số phụ nữ giữ cương vị lãnh đạo và tham gia lực lượng lao động.

Dù tiềm năng khởi nghiệp của phụ nữ Việt là rất lớn, nhưng vì nhiều rào cản, nhiều người không dám theo đuổi ước mơ. Nhiều cha mẹ vẫn mong muốn con gái ra trường kiếm một công việc ổn định, rồi vun vén cho gia đình, hơn là lăn lộn nơi thương trường khốc liệt. Vì vậy, không ít người người đã bỏ ngỏ ước mơ khởi nghiệp ngay từ khi còn mới nhen nhóm. Họ vẫn chưa dám vươn ra biển lớn để khởi nghiệp và kinh doanh, dù ngoài kia còn rất nhiều cơ hội để thành công và tỏa sáng.

Hành trình khởi nghiệp của chị Nguyễn Thị Thu - một trong những nữ doanh nhân đã thành công vượt qua những định kiến xã hội

Không chỉ thế, kể cả khi phụ nữ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh, họ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Điển hình là khả năng tiếp cận các chương trình và chính sách hỗ trợ liên quan đến thuế, bảo hiểm, tài chính, thị trường - hội nhập. Những rào cản này khiến không ít phụ nữ chưa dám theo đuổi đam mê khởi nghiệp và kinh doanh.

Thắp lửa đam mê

Phần lớn các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Việc thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp này sẽ mang lại những tác động tích cực về mặt kinh tế, xã hội. Theo Nghiên cứu thị trường do Sáng kiến thắp lửa (CARE Ignite) thực hiện năm 2021, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thường có xu hướng đóng góp tạo tác động xã hội cao hơn so với doanh nghiệp do nam làm chủ.

Trong khuôn khổ Sáng kiến Thắp lửa do Trung tâm Phát triển Toàn diện Mastercard tài trợ (2020-2022), CARE Ignite khởi động chiến dịch “Chiếc ô kiêu hãnh” nhằm truyền cảm hứng và thắp lửa đam mê cho phụ nữ trên cả nước. Chiếc ô là người bạn che nắng, che mưa cho những chú bảo vệ, bác trông xe ngoài các cửa hàng kinh doanh. Nó cũng chứng kiến sự phát triển từng ngày của các nữ chủ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Nhìn thấy được sự gắn bó này, CARE Ignite đã khoác lên mình chiếc ô một sứ mệnh mới - trở thành người bạn đồng hành của phụ nữ làm kinh doanh trên con đường đẩy định kiến và bật kiêu hãnh.

Mỗi tán ô là một biểu tượng kiêu hãnh về sức mạnh tự chủ của các nữ doanh nhân Việt Nam

Dưới mỗi tán ô in dấu một câu chuyện, một sự tự hào, một niềm kiêu hãnh, một minh chứng cho năng lực của nữ doanh nhân Việt. Thêm một chiếc ô ra đời là thêm một niềm tin và niềm kiêu hãnh nở rộ. Chiến dịch mong muốn lan toả niềm tin, thắp lửa đam mê cho hàng ngàn phụ nữ trên hành trình phát triển doanh nghiệp của mình.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp

Thông qua chiến dịch “Chiếc ô kiêu hãnh”, CARE Ignite mong muốn xây dựng một cộng đồng phụ nữ cùng chung đam mê khởi nghiệp. Tại đây, các chị em phụ nữ có cơ hội được bày tỏ những khó khăn cũng như được hỗ trợ tinh thần để họ có thể chia sẻ nhiều hơn với người thân và bạn bè xung quanh. Từ đó, những người phụ nữ tự tin hơn, thấy được rằng “nếu cô ấy làm được, thì tôi cũng làm được".

Chị Nguyễn Thị Bé - một trong những nữ doanh nhân được chương trình CARE Ignite hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn số

Được tài trợ bởi Trung tâm Phát triển toàn diện Mastercard, CARE Ignite hợp tác với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng VPBank, Công ty TNHH Công nghệ Canal Circle và Sáng kiến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh WISE hỗ trợ về kỹ năng kinh doanh và cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn tài chính chính thống cho 50,000 nữ chủ doanh nghiệp vừa, nhỏ, và siêu nhỏ. Tham gia chương trình, các nữ chủ doanh nghiệp sẽ được các gói tài chính, bao gồm chương trình cho vay ưu đãi của VPBank SME giúp hỗ trợ doanh nghiệp nữ chủ phụ nữ vay vốn với lãi suất ưu đãi, và chương trình cho vay hạn mức cao của Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa, giúp doanh nghiệp nữ chủ tiếp cận nguồn vốn cao hơn mức vi mô thông thường.

Không chỉ vậy, thành viên chương trình sẽ được hỗ trợ hướng dẫn quản lý tài chính và kinh doanh cùng các cố vấn có chuyên môn cao do WISE thực hiện. CARE Ignite cũng tổ chức kết nối doanh nghiệp - nữ chủ doanh nghiệp tham gia các sự kiện giao lưu với các nữ giám đốc và doanh nhân khác, xây dựng cho mình một mạng lưới cố vấn chuyên môn, từ đó luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp.

