Giá phôi thép từ mức 16.700 đồng/kg trong tháng 6 đã giảm mạnh xuống còn 13.700 đồng/kg. Trong khi đó, tiêu thụ phôi trong nước đang gặp khó do dịch bệnh.

Giá thép đang giảm

Hiệp hội thép Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57 năm 2020 về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi vừa được hoàn thiện. Tại dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu một số sản phẩm thép xây dựng (giảm từ 5-10%) và tăng thuế xuất khẩu phôi thép từ 0% lên 5%.

Dịch Covid-19 khiến thị trường thép xoay chuyển nhanh chóng

Chỉ trong ít ngày được đưa ra lấy ý kiến, nhiều doanh nghiệp đã có ý kiến về nội dung này. Công ty CP Thép Đà Nẵng cho rằng: Giá phôi thép từ mức 16.700 đồng/kg trong tháng 6 đã giảm mạnh xuống còn 13.700 đồng/kg. Giá bán này có thể thấp so với giá thành sản xuất phôi nhưng tiêu thụ phôi trong nước không được do không có đơn vị sản xuất nào hỏi mua phôi trong tình hình này.

Vì thế, công ty này đề nghị giữ nguyên thuế xuất khẩu phôi thép là 0% như hiện nay.

Công ty TNHH thép VINA KYOEI cho rằng: Tình hình thị trường Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn kể từ tháng 6 vừa qua do sự mở rộng nghiêm trọng của dịch Covid-19. Mọi hoạt động kinh tế dường như dừng lại ở thị trường chính là TP.HCM và các tỉnh lân cận Đồng Nai, Bình Dương, Long An… Hầu hết các công trình xây dựng đã ngừng hoạt động do hạn chế về việc di chuyển của người dân cũng như các phương tiện giao thông. Chúng tôi không thể có bất kỳ triển vọng bán hàng nào trong lúc này. Nhiều khả năng doanh số bán các sản phẩm thép sẽ giảm mạnh trong tháng 7, có thể ít hơn 70% so với tháng 6. Chúng tôi chắc chắn rằng tất cả các nhà sản xuất thép đều đang gặp khó khăn nghiêm trọng.

Trong tương lai khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, khi đó ảnh hưởng của sự thay đổi thuế suất trong dự thảo Nghị định sẽ càng mạnh mẽ hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước và sẽ gây khó khăn lớn hơn nhiều.

“Dự thảo chính sách mới liên quan đến xuất nhập khẩu các sản phẩm thép này sẽ không có ý nghĩa gì vào thời điểm hiện tại và cả trong tương lai. Hiện nay giá thép thành phẩm đang giảm từng ngày, thấp hơn so với các nước khác. Trong tương lai, giá thép trong nước sẽ vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi giá thị trường thế giới. Chính sách mới nếu được áp dụng càng làm tăng áp lực tồn tại với các nhà sản xuất trong nước. Một số nhà sản xuất thép có thể phá sản nếu chính sách mới được áp dụng", công ty này lo ngại.

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen cho rằng việc thép tăng giá thời gian qua chỉ mang tính ngắn hạn, bằng chứng là hiên nay giá thép thành phẩm đang giảm từng ngày. Vì vậy, không nên dùng chính sách thuế để điều tiết những biến động giá ngắn hạn của thị trường.

Giá thép đang có xu hướng giảm, nhiều nơi không tiêu thụ được do dịch Covid-19

Thép "ngoại" tràn vào, đe dọa sản xuất trong nước

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho biết, kể từ đợt dịch bắt đầu bùng phát từ cuối tháng 4/2021 đến hiện tại, tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 15 của Chính phủ. Do đó công tác xây dựng cơ bản từ công nghiệp đến dân dụng đều ngưng trệ, tình hình tiêu thụ thép trong nước đã giảm mạnh. Cụ thể, bán hàng thép thành phẩm trong nước tháng 6/2021 đã giảm so với tháng 5/2021 là 20% và chỉ tăng 1% so với cùng kỳ 2020. Nếu loại trừ tăng trưởng thép cuộn cán nóng thì bán hàng nội địa giảm lần lượt là 28% và 22%.

Xuất khẩu thép hiện tại là hướng mở rộng thị trường để tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động của nhà máy, giữ vững phát triển kinh tế, mang lại nguồn doanh thu cho doanh nghiệp và đất nước trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp.

“Xuất khẩu thép của Việt Nam đang là một trong những ngành thu hút nhiều ngoại tệ hàng năm cho đất nước. 6 tháng năm 2021 thu về 4,9 tỷ USD và 6,1 tỷ USD năm 2020), góp phần giảm thâm hụt cán cân thương mại và tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động cả nước”, Hiệp hội thép cho biết.

Trong 10 năm trở lại đây, xu hướng bảo hộ ngày càng gia tăng trên toàn thế giới ngay cả tại các quốc gia phát triển như Mỹ, EU, Nhật Bản. Việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng thép trong nước đã đáp ứng đủ nhu cầu và xuất khẩu một phần sẽ làm thép từ bên ngoài tràn vào, đe dọa đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong nước vốn đang rất khó khăn. Các FTA Việt Nam đã và sẽ kí với các quốc gia và khu vực đã là một thách thức đối ngành thép, trong đó có FTA với các cường quốc sản xuất thép như Trung Quốc, Nhật Bản.

Hiệp hội Thép cho rằng: Nếu thêm việc điều chỉnh thuế như dự thảo sẽ làm gia tăng khó khăn cho các nhà sản xuất thép trong nước. Chính sách thuế xuất nhập khẩu nói chung và thuế xuất nhập khẩu thép là những chính sách dài hạn góp phần thúc đẩy ngành sản xuất trong nước trong đó có ngành thép phát triển bền vững, chứ không phải là giải pháp ngắn hạn trước mắt để xử lý các hiện tượng thị trường tăng giảm nhất thời. Vì thế, cần có chính sách nhất quán để bảo vệ sản xuất trong nước.

VSA cho rằng nguyên nhân giá thép tăng là do thị trường nguyên liệu thế giới biến động và không phải do tác động của chính sách thuế nhập khẩu cũng như các chính sách phòng vệ thương mại được áp dụng đối với các sản phẩm thép.

Trong một cuộc họp tham vấn với Bộ Tài chính ngày 18/6/2021, đại diện Bộ Công Thương cũng cho rằng chưa nên điều chỉnh chính sách thuế suất xuất nhập khẩu thép trong thời điểm hiện nay.

Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị không điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu phôi thép thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam đề nghị không tăng thuế xuất khẩu phôi thép (mã HS 7206, 7207), đồng thời không giảm thuế nhập khẩu MFN đối với các mặt hàng thép thành phẩm (mã HS 7213, 7214, 7215, 7216 và 7210).

