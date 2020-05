Soya Garden đóng cửa hàng loạt, tham vọng lớn bị tổn thương

Từng tham vọng trở thành đồ uống quốc dân, chuỗi Soya Garden đang đóng cửa hàng loạt tại TP.HCM và Hà Nội sau thời gian rầm rộ.

Sau thời điểm hết lệnh cách ly toàn quốc, nhiều quán Soya Garden trên các tuyến phố âm thầm đóng cửa treo biển cho thuê nhà. Tại đầu phố Phạm Ngọc Thạch, một cửa hàng Soya Garden đã gỡ biển hiệu, đề bảng cho thuê sau khi khai trương chỉ được vài tháng.

Việc đóng cửa được thực hiện từ khoảng cuối năm 2019 đến giai đoạn dịch COVID-19 thì diễn ra đồng loạt. Trên group về kinh doanh, cửa hàng Soya Garden 239 Quang Trung rao cho thuê lại mặt bằng. Tổng chi phí đầu tư ban đầu 1,3 tỷ đồng, sang nhượng lại với giá 380 triệu đồng.

Thời gian gần đây, xuất hiện thông tin Soya Garden sẽ đóng hết cửa hàng tại TP.HCM nhằm cắt lỗ và chỉ để lại 3 cửa hàng ở những vị trí chiến lược và có lượng khách hàng ổn định tại khu vực trung tâm.

Soya Garden đóng cửa hàng loạt (ảnh:Bảo Anh)

Ngoài ra, Fanpage trên Facebook của Soya Garden không cập nhật thêm bất cứ thông tin gì kể từ ngày 11/5 và website của nhãn hàng này cũng đã biến mất. Chuỗi giữ lại những mặt bằng rộng và kinh doanh hiệu quả, còn những vị trí rộng với giá thuê cao nhưng không hoạt động tốt sẽ dừng. Đồng thời, sự lựa chọn cũng phụ thuộc vào khả năng hỗ trợ của chủ mặt bằng.

Đai diện Soya Garden chia sẻ, DN đóng bớt mô hình chưa phù hợp, chuyển sang hướng kinh doanh mới hiệu quả hơn. Vào cuối năm 2020, Soya Garden sẽ chính thức ra mắt mô hình mới - kiosk và cửa hàng nhỏ của mình tại TP. HCM.

Ông Hoàng Anh Tuấn - đại diện Soya Garden chia sẻ trên báo chí, giống như tất cả các chuỗi F&B, Soya Garden cũng bị tác hại nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Nếu xét thêm khía cạnh là người mới ở thị trường cùng hầu hết cửa hàng đều ở vị trí đắc địa, tổn thương của chúng tôi còn sâu sắc hơn người khác.

Soya Garden là thương hiệu đậu nành hữu cơ được ông Hoàng Anh Tuấn thành lập năm 2016 và gọi vốn thành công 15 tỷ đồng từ Shark Nguyễn Ngọc Thủy thông qua chương trình Shark Tank Việt Nam năm 2017, với số vốn đầu tư thực tế lên đến 20 tỷ đồng.

Sau gói đầu tư 20 tỷ vào năm 2018, đến đầu năm 2019, Tập đoàn Egroup của Shark Nguyễn Ngọc Thủy đã nâng mức đầu tư thành 45 tỷ cho Soya Garden. Gần đây vào cuối tháng 4/2019, tập đoàn Egroup tiếp tục công bố đầu tư thêm 55 tỷ, nâng tổng mức đầu tư lên 100 tỷ đồng, biến Soya Garden trở thành thương vụ đầu tư lớn nhất Shark Tank Việt Nam từ trước đến nay.

Ông Hoàng Anh Tuấn - CEO&Founder Công ty Cổ phần Soya Garden từng đặt ra tham vọng, mục tiêu ngắn hạn đạt mốc 100 cửa hàng trong năm 2019. Nối tiếp theo đó sẽ là kế hoạch cho 500 cửa hàng vào năm 2021 đồng thời đặt chân đến những thị trường khác trong khu vực như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản...

Lời cảnh báo khởi nghiệp chuỗi ăn uống

Tuy nhiên, thực tế, thị trường đồ uống luôn khốc liệt, có thương hiệu mới thì cũng có nhiều người phải rời bỏ cuộc chơi. Ra đời muộn so với các loại đồ uống khác nhưng đầy tham vọng, thương hiệu này không ngại chi lớn để có được những vị trí đắc địa nhất. Để có được một quán vị trí “kim cương” đắt giá nhất quận 1, cùng với các ông lớn như Starbucks, The Coffee Bean & Tea Leaf, Trung Nguyên, Soya Garden phải trả một cái giá không hề rẻ.

Nhiều cửa hàng nhượng lại

Mức giá cho thuê mặt bằng tại khu vực này lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng vì bất động sản quận 1 được đánh giá là nơi có tốc độ phát triển nhanh nhất TP.HCM, quy tụ nhiều khách nước ngoài và văn phòng hạng sang - không ngừng tăng nhiệt, quỹ đất phục vụ cho mục đích cho thuê kinh doanh tại khu vực này luôn trong tình trạng khan hiếm, hiện không còn đủ để đáp ứng nhu cầu khai thác, mở cửa hàng của các công ty và nhà đầu tư.

Giám đốc kinh doanh một công ty cho thuê BĐS tiết lộ, mức giá thuê mặt bằng ở phố trung tâm quận 1 lên tới hơn 500 triệu đồng/tháng. Điều này tạo áp lực không nhỏ cho các thương hiệu muốn chen chân và tồn tại ở đây.

Tương tự như vậy, giá thuê mặt bằng cũng khiến cho các cửa hàng tại Hà Nội gặp áp lực lớn. Chính vì thế, việc đóng cửa các cửa hàng vì doanh thu thấp và đặc biệt sau Covid-19 là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Ngay cả các đại gia ngoại cũng đã phải trả mặt bằng. Hồi giữa tháng 4, 21 doanh nghiệp F&B và bán lẻ lớn gồm Golden Gate, Starbucks, The Coffee House,... đã cùng ký vào một văn bản đề nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, nhận được vốn từ một quỹ đầu tư là thành công nhưng đó mới chỉ là bắt đầu một con đường đầy gian nan và thách thức. Một trường hợp điển hình vẫn được nhắc đi nhắc lại trong giới khởi nghiệp đó chính là câu chuyện của Đào Chi Anh.

Năm 2015, thông tin The Kafe kêu gọi được 5,5 triệu USD đã gây xôn xao dư luận. Thế nhưng, sau 2 năm hoạt động chóng vánh, Chi Anh rời The Kafe, sau đó The KAfe cũng phải đóng cửa. Đây là lần thứ hai người sáng lập thương hiệu này khiến giới khởi nghiệp lại xôn xao.

Để tồn tại, các chuỗi sẽ làm mọi cách để tối ưu hóa chi phí, giảm chi phí nhân sự, nâng cao hiệu quả vận hành và kết hợp với các nền tảng số để tăng cường doanh thu. Cái quan trọng là hiệu quả thu lại so với chi phí bỏ ra ở thời điểm tức thời, chứ không phải kết quả suy đoán ở tương lai.

Bảo Anh