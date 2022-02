Việt Nam đã có 5 tỷ phú USD và dự kiến sẽ tăng lên 6 tỷ phú USD vào năm 2025. Sự gia tăng của giới nhà giàu cùng sự lạc quan của các thương hiệu xa xỉ, thị trường Việt Nam chắc chắn sẽ là mảnh đất màu mỡ.

Siêu phẩm du thuyền hạng sang Prestige 520 thứ ba đã về đến Việt Nam. Với ba mẫu được bàn giao cho chủ nhân tại TP.HCM, Prestige 520 chính thức là mẫu du thuyền hạng sang được ưa chuộng nhất năm qua.

Prestige 520 với chiều dài 16,11m, 3 phòng ngủ sang trọng, 1 cabin thủy thủ rộng rãi cùng khoang lái nóc với khu vực lái giải trí siêu thoáng luôn là sự lựa chọn đầu tư đúng đắn nhất cho khách hàng, với nguồn vốn từ 33 tỷ đồng.

Những chiếc du thuyền sang trọng này có giá cả triệu USD, nhưng nhiều đại gia Việt sẵn sàng lựa chọn. Thậm chí, có nhiều đại gia đang sở hữu từ 2-3 du thuyền.

Ngoài việc để chủ nhân tiếp khách VIP, nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng, tri ân khách hàng, vinh danh nhân viên, quảng cáo sản phẩm, nâng hạng doanh nghiệp, các sự kiện giải trí, trải nghiệm,... du thuyền còn được cho thuê lại theo giờ, nhằm gia tăng lợi nhuận.

Du thuyền hạng sang có mặt tại Việt Nam

Cũng giống như du thuyền, những chiếc xe siêu sang hàng chục tỷ năm 2021 vẫn được đưa về Việt Nam thông qua đại lý chính hãng. Bentley chính thức giới thiệu mẫu sedan siêu sang Flying Spur V8 First Edition 2021 tại thị trường Việt Nam vào tháng 6, với giá 18-21 tỷ đồng.

Những ngày cuối năm 2021, đại lý Maserati chính hãng thông báo nhận đặt hàng cho mẫu siêu xe MC20. Mẫu xe này có giá từ 16,5 tỷ đồng, thuộc nhóm siêu xe entry-level, cạnh tranh với Aston Martin DB11, Bentley Continental GT và Ferrari Roma.

Đầu tháng 12, Rolls-Royce Ghost thế hệ mới được bán chính hãng tại Việt Nam sau khi đổi nhà phân phối. Chiếc xe siêu sang này có giá từ 30 tỷ đồng và sẽ tăng theo độ cá nhân hóa của khách hàng.

Đi kèm với du thuyền, xe sang là những bất động sản triệu USD. Năm 2021, thị trường bất động sản hạng sang xuất hiện nhiều dự án có giá ngang ngửa thị trường lớn như Hồng Kông, Singapore,...

Dự án siêu sang Grand Marina Saigon tọa lạc tại “khu đất vàng” của tập đoàn Masteri Homes được rao bán giá rumor: 15.000-16.000 USD/m2 (chưa VAT). Diện tích căn hộ từ 51-106 m2. Như vậy, giá trị căn hộ khoảng từ 770.000-1,7 triệu USD/căn (18-40 tỷ đồng).

Một dự án siêu sang khác là The Marq (TP.HCM), được phát triển bởi tập đoàn HongKong Land, có giá “mềm” hơn khi chào bán giá rumor 8.000-10.000 USD/m2 (188-235 triệu đồng). Dự án gồm 2 block, với 515 căn hộ hạng sang, cao 26 tầng.

Tuy nhiên, dự án căn hộ đắt đỏ nhất không phải ở TP.HCM, mà ở Hà Nội. Đó là dự án The Grand Hanoi ở ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng, được chào bán hơn 700 triệu-1 tỷ đồng/m2 (chưa kể thuế VAT và phí bảo trì). Căn “rẻ nhất” của dự án này có tổng giá trị cũng trên 70 tỷ đồng.

Đắt "cắt cổ” như vậy, nhưng theo các nguồn tin thân cận với dự án, The Grand Hanoi gần như đã bán hết trong một buổi mở bán. Dự án ở Thủ Thiêm cũng bán được 87 trên tổng số 88 căn, còn lại duy nhất sau ngày mở bán là căn penthouse giá 83 tỷ đồng.

Lĩnh vực thời trang, hàng hiệu cũng không thua kém. Mức độ chịu chơi của người Việt được biết tới qua nhiều sự kiện. "Sau chuyến lưu diễn, hai mẫu đồng hồ 'The Bird Repeater' và 'The Charming Bird' đã tìm được chủ sở hữu tại Việt Nam, giá lần lượt 13 tỷ và 11 tỷ đồng", đại diện nhà phân phối thương hiệu Jaquet Droz (Thụy Sỹ) từng bật mí.

Nhà giàu gia tăng

Chuyên gia Lê Xuân Nghĩa cho rằng, Việt Nam là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh trong vòng 20 năm lại đây. Kéo theo đó, tốc độ tăng trưởng của tầng lớp trung lưu, giàu và siêu giàu cũng thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Nói như vậy để thấy rằng, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng hàng hiệu tại Việt Nam phát triển là điều đương nhiên.

Các thương hiệu siêu sang đánh giá tiềm năng thị trường Việt Nam

TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn, đến từ Đại học Fulbright Việt Nam, đánh giá, với tốc độ tăng số lượng cá nhân siêu giàu tại Việt Nam nhanh thứ hai thế giới giai đoạn 2010-2019, tầng lớp trung lưu Việt Nam sẽ sớm đuổi kịp các nước mới công nghiệp hóa (NICs).

Mới đây, hãng tư vấn bất động sản lớn nhất thế giới Knight Frank tiếp tục công bố báo cáo The Wealth Report, thống kê số lượng người siêu giàu tại Việt Nam. Theo báo cáo, Việt Nam đã có 5 tỷ phú USD và dự kiến sẽ tăng lên 6 tỷ phú USD vào năm 2025.

Cũng trong năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lượng người sở hữu từ 1 triệu USD trở lên tại Việt Nam đã giảm nhẹ so với thời điểm 5 năm trước, từ 20.645 người xuống còn gần 19.491 người, giảm 6%. Số người sở hữu từ 30 triệu USD trở lên giảm từ 405 xuống còn 390 người.

Tuy nhiên, Knight Frank dự báo Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh hàng đầu thế giới, khoảng 31%, trong 5 năm tới. Cụ thể, tới 2025, Việt Nam được sự báo sẽ có 511 người có tài sản trên 30 triệu USD và 25.812 người sở hữu tài sản hơn 1 triệu USD. Theo bản thống kê này, để lọt vào top 1% người giàu nhất Việt Nam, một người cần có tài sản ít nhất 160.000 USD.

Còn Forbes dự kiến tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu tại Việt Nam là 170% vào năm 2026. Theo số liệu từ Tập đoàn Tư vấn Chiến lược RBNC, khoảng 10% dân số Việt Nam thuộc nhóm HENRYs - the High Earners Not Rich Yet - những người có thu nhập cao nhưng chưa giàu (những cặp vợ chồng có thu nhập khoảng 75.000-250.000 USD/năm, tức xê dịch từ gần 2-6 tỷ đồng/năm).

“Đây là nhóm khách hàng chưa giàu nhưng mong muốn có các trải nghiệm thượng lưu”, RBNC đánh giá.

Ngân hàng Thế giới cho hay, năm 2020, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam có khoảng 15 triệu người, bằng dân số của Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore cộng lại. Con số này sẽ tăng lên 25 triệu, rồi 50 triệu người vào các năm 2025 và 2045.

Tiêu chuẩn của giới siêu giàu ngày càng cao

Đổ bộ các thương hiệu xa xỉ

Có cầu ắt có cung. Hàng loạt thương hiệu xa xỉ đang xuất hiện tại Việt Nam. Ông Gibran Bukhari, Giám đốc Khối Kinh doanh Masterise Homes, cho biết, với việc gia tăng nhanh chóng của tầng lớp người giàu ở Việt Nam, bất động sản hàng hiệu đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ, qua đó không chỉ nâng tầm thị trường, mà còn tạo dựng một hình ảnh, vị thế khác của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Ritz-Carlton là một trong số những thương hiệu nổi tiếng và được ngưỡng mộ nhất trên thế giới trong lĩnh vực bất động sản hàng hiệu đã có mặt tại Việt Nam. Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton, Hanoi sẽ hướng đến các thị trường Trung Quốc, Hong Kong, Singapore và xa hơn là châu Âu, Trung Đông. Dự án dự kiến đi vào hoạt động từ quý IV/2023.

Ở lĩnh vực thời trang, Hà Nội đã quy tụ nhiều thương hiệu xa xỉ như Prada, Hermès, Gucci, Patek Philippe, Cartier... Hay tại TP.HCM, những người giàu có thể dễ dàng tìm mua sản phẩm tại cửa hàng chính hãng Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Burberry, Rolex.

Công ty nghiên cứu thị trường Statista đánh giá, tăng trưởng kép hàng năm của Việt Nam sẽ đạt hơn 9% trong vòng 5 năm tới. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu bán hàng xa xỉ là đồ da cao cấp, gần 30%. Kế đến là hàng thời trang, chiếm hơn 25%; đồng hồ và trang sức chiếm 21% và khoảng 24% còn lại là nước hoa, mỹ phẩm và kính mắt.

Ông Paul Harris, Giám đốc Rolls-Royce APAC, tin hoạt động kinh doanh tại Việt Nam sẽ tiếp tục khởi sắc trong vài năm tới, khi Việt Nam trở thành nơi hội tụ xe sang của khu vực.

Sự gia tăng của giới nhà giàu cùng sự lạc quan của các thương hiệu xa xỉ, thị trường Việt Nam chắc chắn sẽ là mảnh đất màu mỡ trong thời gian tới.

Duy Anh