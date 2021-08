Câu chuyện về chủ nhân chiếc Lamborghini Aventador SVJ màu xanh độc nhất Việt Nam gây chú ý tuần qua.

Đại gia chơi lan mua xế xịn

Mới đây, một người chuyên buôn xe sang tại TP.HCM hé lộ hình chiếc Lamborghini Aventador SVJ màu xanh độc nhất chuẩn bị bàn giao cho khách.

Chủ nhân chiếc xe này là Phúc Vinh (biệt danh Vinh "cái bang") - đại gia có tiếng trong giới lan đột biến ở Củ Chi, TP.HCM. Chưa rõ đại gia vườn lan Củ Chi đã chi ra bao nhiêu tiền để sở hữu dòng xe Lamborghini hàng hiếm, chỉ biết rằng, Lamborghini Aventador SVJ có giá ở nước ngoài là 12 tỷ đồng chưa bao gồm tùy chọn đi kèm. Tính ra, chí phí về tay ở Việt Nam cũng vài chục tỷ.

Ngoài chiếc xe Lamborghini vừa "tậu", dàn xe của anh còn có Ferrari SF90 Stradale đầu tiên tại Việt Nam, tiếp đến là McLaren 765LT màu xanh dương và Bentley Flying Spur thế hệ mới nhất hay Bentley Flying Spur màu đen trị giá hàng chục tỷ khác. Tổng giá trị của bộ sưu tập này được ước tính khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Siêu xe độc nhất Việt Nam

Một tuần thêm 4.000 tỷ, đại gia thắng lớn

Cổ phiếu NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân tiếp tục bứt phá tăng thêm 8-10% mỗi phiên trong 4 ngày giao dịch. Tuần qua, cổ phiếu NVB tăng thêm gần 10.000 đồng/cp (tương đương tăng 60%) lên mức 26.900 đồng/cp.

Với hơn 410 triệu cổ phiếu đang niêm yết, giá trị vốn hóa của Ngân hàng Quốc Dân tăng thêm hơn 4.000 tỷ đồng, lên gần 11 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, ngân hàng này ghi nhận hàng loạt giao dịch lớn trước thời điểm tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng. Gần 62 triệu cổ phiếu của ngân hàng NCB vừa được thỏa thuận với giá 20.000 đồng/cp chỉ trong hai phiên giao dịch ngày 7-8/7, với tổng giá trị hơn 1.200 tỷ đồng, tương đương khoảng 15% số cổ phiếu NVB đang lưu hành. Hôm 2/7, NVB cũng ghi nhận khối lượng giao dịch khớp lệnh đột biến với gần 21 triệu cổ phiếu được trao tay.

Như vậy, chỉ trong một tuần qua, túi tiền quy từ cổ phiếu NVB của các cổ đông đã tăng mạnh thêm vài nghìn tỷ đồng. Đây là điều hiếm có trong ngành ngân hàng, nhất là trong bối cảnh thị trường biến động khó lường trên đỉnh cao, với nhiều phiên giảm chứ không tăng một chiều như các tháng sôi động trước đây.

Con gái bầu Đức muốn mua 4 triệu cổ phiếu HAGL

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HAG) vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan nội bộ doanh nghiệp là bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức).

Theo đó, bà Hoàng Anh đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân. Theo kế hoạch, giao dịch mua sẽ diễn ra từ 9/8 đến 7/9, thông qua các phiên khớp lệnh trên sàn.

Ông Đoàn Nguyên Đức

Trước giao dịch, bà Hoàng Anh chưa hề nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HAG nào. Tuy nhiên, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT, lại đang nắm giữ trực tiếp hơn 319,95 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 34,5% vốn doanh nghiệp.

Với thị giá vào khoảng 5.150 đồng/cổ phiếu (cuối ngày 4/8), dự kiến con gái bầu Đức sẽ phải chi khoảng 20 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ mua vào nói trên.

Tại HAGL, ngoài ông Đoàn Nguyên Đức nắm trực tiếp 319,95 triệu cổ phiếu, một số thành viên trong gia đình ông cũng nắm lượng nhỏ HAG, như bà Nguyễn Thị Thơm (mẹ ruột ông Đức) nắm 150.375 cổ phiếu; ông Đoàn Nguyên Thịnh (em trai) nắm 488.934 cổ phiếu; ông Lê Văn Kế (em rể) nắm 320.620 cổ phiếu.

Ông Đoàn Nguyên Đức mới đây cũng có thư gửi cổ đông cho biết HAGL sẽ tập trung hai mảng kinh doanh chủ lực là chăn nuôi heo và trồng cây ăn trái. Bầu Đức cũng cho biết đến nay cơ bản việc tái cơ cấu tài chính đã hoàn thành. Tình hình nợ của tập đoàn giảm đáng kể và chỉ còn chủ yếu khoản nợ trái phiếu BIDV.

Bà Ba Huân xua tay từ chối tăng giá trứng

Cô Ba là cái tên gọi thân mật của nữ doanh nhân Phạm Thị Huân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ba Huân có trụ sở chính tại quận 6, TPHCM. Trước việc tăng giá trứng, bà không đồng ý và khẳng định, các doanh nghiệp bình ổn đóng vai trò giải cứu thị trường, nếu tăng giá khiến giá trứng sẽ biến động lên cao.

Tại cuộc họp với lãnh đạo TP.HCM mới đây, hai lần bà đã xua tay từ chối đề nghị nâng giá từ phía Sở.

“Dân nghèo mới xài nhiều trứng nên tôi để giá bình ổn tới hôm nay. Anh Lê Minh Hoan (Bộ trưởng Bộ NN-PTNT) gọi điện và nói tôi hỗ trợ, tôi nói các anh đừng tăng giá, tôi cũng sẽ không tăng và đảm bảo cung ứng”, bà Ba Huân phát biểu tại buổi họp.

Công ty Ba Huân hiện cung cấp cho TP.HCM khoảng 1 triệu quả trứng mỗi ngày. Sau những ngày đầu thiếu trứng cục bộ, tới nay, hệ thống các kênh phân phối tại thành phố đã ổn định việc bán trứng cho người dân.

Bà Ba Huân

Trong suốt hơn 10 năm qua, Công ty CP Ba Huân đã đồng hành cùng chương trình “Ngôi nhà mơ ước” giúp bà con nghèo có vốn làm ăn từ ban đầu để lập thân, lập nghiệp.

Hơn 40 năm gắn bó với nghề trứng gia cầm, bà Ba Huân đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng “100 phụ nữ nổi bật của năm 2012” do The International Alliance for Women bình chọn vì những đóng góp tích cực cho xã hội, giúp nhiều người phụ nữ phát triển kinh tế; Bằng khen “Doanh nhân TPHCM tiêu biểu 2014” của TPHCM; giải thưởng “nông dân điển hình” thế giới...

Ông Lê Viết Hải: Đề xuất công thức 7K+3T

Đại diện Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.HCM, ông Lê Viết Hải – Chủ tịch hiệp hội, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC) mới gửi công văn tới các lãnh đạo Trung ương và TP.HCM đề xuất Công thức 7K+3T để người dân chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Hải đề xuất người dân và doanh nghiệp cần chủ động và tích cực hơn trong việc phòng chống dịch, thay vì khẩu hiệu “Ở nhà là yêu nước” và “Thông điệp 5K” bằng “7K+3T” trong đó, 7K bao gồm: "Khẩu trang - Khoảng cách - Khử khuẩn - Không tụ tập - Khai báo y tế - Không khí trong lành - Khỏe mạnh" và 3T là: "Tự phát hiện - Tự cách ly - Tự chăm sóc".

"Công thức 7K + 3T" không chỉ để gia tăng khả năng phòng bệnh, mà còn giúp cho mỗi cá nhân và doanh nghiệp có được sự sẵn sàng chống lại dịch bệnh một cách hiệu quả khi có nguy cơ bị lây hoặc đã bị lây nhiễm bệnh Covid -19”, ông Hải cho biết.

Ông Hải cho biết thêm, một hướng quan trọng khác để giải quyết cuộc chiến này là thuốc điều trị bệnh Covid-19. Ngay từ bây giờ, Chính phủ cần nhanh chóng tiếp cận và xúc tiến việc mua thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19 (được phát triển bởi sự hợp tác giữa 2 công ty Ridgeback Biotherapeutics (Đức) và Merck (Mỹ)). Thuốc trị bệnh này là một giải pháp hiệu quả nhất cho công tác chống dịch.

“Chúng tôi tin tưởng giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine trong 3 tháng tới và việc thực hành "Công thức 7K+3T" sẽ giúp TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung sẽ sớm đạt được miễn dịch cộng đồng với một cái giá không quá đắt và nhanh chóng thiết lập cuộc sống bình thường mới”, ông Lê Viết Hải cho biết.

Bảo Anh (Tổng hợp)