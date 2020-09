Dương Thị Bạch Diệp, Hứa Thị Phấn,... đều là những nữ đại gia một thời hoành tráng trên thương trường nhưng đã vướng vào lao lý.

Đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố bà Dương Thị Bạch Diệp về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP.HCM với Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương.

Cơ quan điều tra xác định cựu Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài đã mắc sai phạm trong vụ bà Diệp lừa hoán đổi tài sản công nói trên, gây thiệt hại 352 tỷ đồng. Vụ án trước đó được ra quyết định khởi tố từ đầu năm 2019.

Bà Diệp sinh năm 1948 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Bà tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 1971 và có nhiều năm công tác tại Chi nhánh Thủ công Mỹ nghệ Hải Phòng, Công ty Bao bì xuất khẩu của Bộ Ngoại Thương (thời điểm đó) tại TP.HCM.

Khối tài sản nghìn tỷ, nữ đại gia vướng vào lao lý

Một trong những thương vụ bất động sản đầu tiên của nữ doanh nhân này diễn ra vào năm 1984 khi bà mua một căn chung cư cũ tại số 72 Ký Con, phường 19 (nay là phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM) cải tạo lại để bán với giá cao.

Từ những thương vụ mua cũ, cải tạo, bán mới chung cư, bà Diệp chuyển sang những sản phẩm bất động sản lớn hơn như trung tâm thương mại, văn phòng...

Bà là người thứ 6 tại Việt Nam sở hữu xe siêu sang Rolls Royce Phantom với giá 1,4 triệu USD vào năm 2008. Đây cũng là chiếc Rolls Royce Phantom có giá trị cao nhất khi đó.

Hứa Thị Phấn không đến tòa

TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ bà Hứa Thị Phấn cùng năm đồng phạm giai đoạn 2 gây thiệt hại 1.338 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUSTBank). Cũng như các phiên xử trước, bà Phấn tiếp tục vắng mặt tại tòa. Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Phấn cũng không có mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm.

Hồ sơ vụ án, các cơ quan tố tụng đến nay xác định từ ngày 6/3/2017, bà Phấn nhập viện tại BV đa khoa Tân Hưng, quận 7, TP.HCM trong tình trạng tăng huyết áp độ 3/4 và tiểu đường tuýp II.

Nữ đại gia về già vướng lao lý

Từ đó, CQĐT đã nhiều lần đến bệnh viện để tiến hành hỏi cung nhưng bị can khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời. Các luật sư bị can kiến nghị hoãn buổi hỏi cung cho đến khi sức khỏe bị can tốt hơn. Vì vậy, kể từ khi khởi tố đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa thể hỏi cung bị can Phấn về hành vi phạm tội...

Bị cáo Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nữ giám đốc lừa đảo, ôm 254 tỉ đồng bỏ trốn

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Theo Công an TP. Hải Phòng, trước đó đơn vị này nhận được hàng loạt đơn tố cáo của các nạn nhân phản ánh việc bị Nguyễn Thị Mai (37 tuổi, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) lừa đảo, ôm 254 tỷ đồng của các nguyên đơn bỏ trốn.

Được biết, Nguyễn Thị Mai là giám đốc Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm, địa chỉ 12/30A (tòa nhà BIDV) đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Quá trình điều tra bước đầu xác định trong các năm 2019 và 2020, Nguyễn Thị Mai tổ chức huy động vốn của nhiều người dân và "lặn mất tăm" cùng với số tiền trên 254 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP, Hải Phòng xác minh và phát thông báo truy tìm Nguyễn Thị Mai nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Siêu lừa Huyền Như

Theo cáo trạng, số tiền trong vụ “đại án” Huyền Như và đồng bọn chiếm đoạt lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Ngoài 23 bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa, HĐXX còn triệu tập 15 nguyên đơn dân sự (bị hại), người bị hại, 80 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Nguyên đơn dân sự của vụ án có 3 ngân hàng và một số nhà băng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác.

Ngay cả Bầu Kiên, một “cáo già” trong giới tài chính và cực kì cẩn thận, chắc chắn trong làm ăn kinh tế, nhưng vẫn phải “ngả mũ” chào thua về độ liều của Huyền Như. Phi vụ làm ăn, Huyền Như lừa nhóm bầu Kiên 718 tỷ đồng.

Mặc dù đã lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng nhưng quá trình điều tra, cơ quan điều tra chỉ thu giữ, kê biên của Như được một số tài sản gồm: 39 tỷ đồng tiền mặt, Như nộp 8 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả, thu hồi hơn 31 tỷ đồng tiền đã thanh toán để mua nhà, đất của 5 công ty bất động sản...

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ của nữ siêu lừa 3 xe ô tô có tổng trị giá 4,56 tỷ đồng gồm: một ô tô 8 chỗ hiệu Lexus LX 570 màu trắng, một xe 8 chỗ hiệu Toyota Zace màu ghi xám trị giá 350 triệu đồng, một xe 4 chỗ hiệu Hoda Civic màu đỏ với trị giá 560 triệu đồng.

Kê biên 13 bất động sản là căn hộ, nhà xưởng, nhà đất có tổng trị giá 185,33 tỷ đồng. Cụ thể gồm: đất tại tỉnh An Giang, căn hộ trị giá gần 41 tỷ đồng thuộc tòa tháp Ruby 1, khu dân cư Sài Gòn Pearl số 92 Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM), 4 căn hộ Orient Apartment tại số 331 Bến Vân Đồn (quận 4, TP.HCM), 6 căn hộ và 2 biệt thự, một villa và nhiều bất động sản khác tại TP.HCM cùng các tỉnh như Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Đà Lạt.

Nữ đại gia địa ốc vào tù

Năm 2006, Nguyễn Thị Phương Dung (sinh năm 1964, trú số 5 đường Sư Vạn Hạnh, Vĩnh Hải, Nha Trang) lập Doanh nghiệp tư nhân Phương Dung để kinh doanh khách sạn, mua bán bất động sản, cho thuê ô tô du lịch…

Chỉ trong một thời gian ngắn, Dung đã vay tiền ngân hàng và nhiều người để mua 16 bất động sản và 10 ô tô các loại, trong đó, 2 bất động sản có giá trị nhất là khách sạn Phương Dung và quán cà phê Yesterday (đều ở đường Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang).

Do kinh doanh bị thua lỗ nặng, cuối năm 2007, Dung đã vay nợ ngân hàng hơn 44,7 tỷ đồng với số tiền lãi phải trả 6,3 tỷ đồng, có nguy cơ bị ngân hàng phát mãi tài sản thế chấp.

Từ cuối năm 2007 đầu 2008, lợi dụng quan hệ quen biết, Dung vay mượn của nhiều người rồi chiếm đoạt 6,4 tỷ đồng để bù lỗ kinh doanh, trả nợ, trả lãi vay ngân hàng và lãi vay bên ngoài.

Ngày 24-5-2011, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Dung. Theo điều tra của Công an tỉnh, từ năm 2008 đến 2009, Dung đã bán được 15 bất động sản với số tiền 60,5 tỷ đồng, trả nợ vay ngân hàng hết 40,8 tỷ đồng. Còn lại hơn 19,7 tỷ đồng, Dung khai sử dụng để trả nợ ngoài nhưng không nhớ cụ thể.

Bảo Anh(Tổng hợp)