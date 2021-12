Ông Nguyễn Quang Trung (TGĐ CTCP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng) bị bắt và ông Võ Văn Cường (giám đốc Công ty TNHH MTV LAND Hà Hải) tự tử ngay tại toà là những câu chuyện buồn của sếp bất động sản.

Tài sản bầu Đức tăng thêm 1.600 tỷ đồng

Cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu bật tăng mạnh từ đầu tháng 11, và sau chưa đầy 2 tháng đã tăng gấp đôi từ mức 5.000 đồng/cp. Trong đó, là cổ đông lớn nhất với 34,5% vốn, tương đương sở hữu gần 320 triệu cổ phiếu HAG, giá trị tài sản của bầu Đức trên sàn chứng khoán cũng có mức tăng tương tự.

Tính từ cuối tháng 10 tới nay, giá trị cổ phiếu HAG bầu Đức nắm giữ đã tăng thêm khoảng 1.600 tỷ đồng.

HAG đã chính thức lấy lại mốc đã từng đánh mất hồi tháng 3/2017. Đà tăng Công ty đến từ những tín hiệu mới mẻ từ kinh doanh (2 quý liên tiếp có lãi), thêm mảng mới chủ chốt nhiều tiềm năng là heo (giá heo đang hồi phục sau đợt suy thoái) cũng như giảm được gánh nặng nợ vay, HAG (Hoàng Anh Gia Lai, HAGL) trở thành cổ phiếu tâm điểm trên thị trường trong một tháng trở lại đây.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ mới đây, bầu Đức cho biết chi phí nuôi heo bình quân tại HAG chỉ đâu đó 36.000 đồng/kg. Công ty có lợi thế về chuồng trại và có thể tái sử dụng chuối để làm thức ăn, do đó heo HAG sẽ đẩy mạnh thời gian tới.

Bầu Đức có tin vui

Quốc Cường Gia Lai chật vật

Công an Tp.HCM đã có kết luận điều tra bổ sung, trong đó không xem xét trách nhiệm cá nhân Quốc Cường Gia Lai (QCG) trong việc nhận chuyển nhượng giá rẻ 2 dự án Khu dân cư Phước Kiển và Khu dân cư Ven Sông từ Công ty TNHH MTV đầu tư & xây dựng Tân Thuận (100% vốn Văn phòng Thành ủy), gây thiệt hại gần 250 tỷ đồng cho Nhà nước.

Theo Công an Tp.HCM, bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng Giám đốc QCG) trực tiếp đàm phán, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng với Tân Thuận. Tuy nhiên, thủ tục triển khai chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông và phần đất đã đền bù ở Khu dân cư Phước Kiển không bắt buộc phải đấu giá. Căn cứ để xem xét trách nhiệm của các bị can trong vụ án chủ yếu là do Tân Thuận không thực hiện đúng quy định về xây dựng giá, đồng thời không có quy định nào bắt buộc QCG phải biết giá của Tân Thuận được xây dựng đúng hay sai. Theo đó, đại diện QCG - bà Như Loan - không phải chịu trách nhiệm cá nhân liên quan đến vụ việc trên.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, QCG còn nợ ngắn hạn hơn 97 tỷ đồng với bà Như Loan. Trong kỳ, QCG cũng phát sinh mượn tiền với các cá nhân trong ban lãnh đạo gồm bà Như Loan (25 tỷ), ông Lại Thế Hà (hiện là Chủ tịch với số tiền cho mượn hơn 7 tỷ đồng), bà Nguyễn Ngọc Huyền My (hơn 13 tỷ), bà Lại Thị Hoàng Yến (gần 62 tỷ đồng)...

Sang đầu tháng 7/2021, QCG chính thức giải thể 2 công ty con là Bất động sản Quốc Cường Thuận An và Bất động sản Quốc Cường Phước Kiển. Ghi nhận tại BCTC, QCG đang sở hữu 80% vốn của Bất động sản Quốc Cường Phước Kiển (vốn điều lệ Công ty là 6 tỷ đồng) và 31% vốn của Bất động sản Quốc Cường Thuận An (vốn điều lệ hơn 355 tỷ đồng).

Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung muốn bán 5 triệu cổ phiếu

Theo thông tin mới cập nhật, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Vàng bạc Phú Nhuận (mã PNJ) vừa đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu công ty để thực hiện nhu cầu cá nhân. Giao dịch được thực hiện từ ngày 14/12/2021 đến ngày 12/1/2022, theo phương thức khớp lệnh, thỏa thuận.

Nữ chủ tịch của PNJ hiện đang nắm giữ hơn 11,3 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương tỷ lệ 5% vốn điều lệ. Nếu giao dịch hoàn tất, bà Dung sẽ chỉ còn sở hữu hơn 6,3 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương tỷ lệ nắm giữ giảm xuống còn 2,8%.

Như vậy, bà Cao Thị Ngọc Dung sẽ rời ghế cổ đông lớn của PNJ nếu giao dịch bán 5 triệu cổ phiếu thực hiện thành công. Tạm tính theo giá PNJ hiện tại, nữ Chủ tịch có thể thu về khoảng 486 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngay cùng thời điểm đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai của bà Dung đã đăng ký mua vào 4,5 triệu cổ phiếu PNJ theo nhu cầu cá nhân. Giao dịch trên dự kiến thực hiện từ ngày 14/12 đến ngày 31/12 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

Sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu của ông Duy tăng từ 2,2 triệu cổ phiếu lên 6,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ cũng tăng lên 2,9% vốn điều lệ tại PNJ. Chiếu theo giá của PNJ hiện tại, ông Duy có thể sẽ phải chi khoảng 437 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch này.

Bà Cao Thị Ngọc Dung – Nữ chủ tịch PNJ

Bố bị bắt, con trai được bổ nhiệm làm tổng giám đốc

Ngày 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Trung (61 tuổi) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí”.

Ngay sau hôm ông Trung bị bắt tạm giam, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm ông Trung khỏi vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Nhà Đà Nẵng từ ngày 7/12 lý do miễn nhiệm là do sức khoẻ. Đồng thời, HĐQT cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh Khoa - con trai của ông trung vào vị trí Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 8/12/2021.

Được biết, ông Khoa sinh năm 1991, trình độ cử nhân kinh tế, là con trai của ông Nguyễn Quang Trung. Người này là thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng từ 24.7.2020 và kiêm nhiệm thêm vị trí phó tổng giám đốc từ 22.6.2021.

Ông Khoa hiện sở hữu 230.000 cổ phiếu NDN, tỷ lệ 0,32% vốn. Đầu tháng 12, ông Khoa đăng ký mua thêm 300.000 cổ phiếu từ 6.12.2021 đến 4.1.2022 nhằm tăng sở hữu lên 0,74%.

Giám đốc tự tử ngay khi toà vừa tuyên án

Ngay sau khi thẩm phán Lương Thị Anh tuyên án, ông Võ Văn Cường (giám đốc Công ty TNHH MTV LAND Hà Hải) đã đứng dậy kêu oan, bày tỏ sự bức xúc và cho rằng toà thiếu công tâm trong quá trình xét xử, bỏ qua nhiều giấy tờ quan trọng mà phía Hà Hải LAND cung cấp.

Trong lúc tức giận, ông Cường lấy ra từ túi áo 1 chai thuốc diệt côn trùng, mở nắp và uống để tự tử . Ngay kế tiếp, vợ ông Cường cũng lấy ra 1 chai thuốc diệt côn trùng khác để uống nhưng được người thân kịp thời hất đổ.

Ông Cường sau đó được lực lượng Cảnh sát bảo vệ Tư pháp tại phiên toà cùng người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 8/2017, SUDICO có nhu cầu chuyển nhượng 2 lô đất theo giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 645082 và BA 645083, do UBND TP Đà Nẵng cấp tại khu đô thị mới Hoà Hải 1-3 (phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn), với tổng diện tích là 12,04 hecta theo hình thức đấu giá công khai.

LAND Hà Hải cần thanh toán 1.000 tỷ đồng, và thực tế đến ngày 29/12/2017, bên này đã chuyển tổng cộng 404 tỷ đồng cho SUDICO. Hai bên đã ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh thời hạn thực hiện thanh toán qua đến ngày 13/02/2018 với số tiền còn lại là hơn 1.400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, LAND Hà Hải sau đó phát hiện pháp lý của 2 lô đất đang còn một số vướng mắc nên đã không tiếp tục thanh toán hợp đồng như cam kết dù SUDICO có nhiều lần thông tin nhắc nhở. Do đó, ngày 30/8/2018, SUDICO ra thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng, tuyên bố hủy giao dịch, toàn quyền sở hữu số tiền đặt trước vì cho rằng LAND Hà Hải vi phạm hợp đồng.

Bảo Anh (Tổng hợp)