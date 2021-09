Theo bản án phúc thẩm, Phan Sào Nam phải nộp khắc phục 1.475 tỷ đồng. Đến nay, Phan Sào Nam đã nộp khắc phục phần lớn số tiền và hiện chỉ còn phải thi hành khoảng 9 tỷ đồng. Phan Sào Nam có tài sản “khủng” cỡ nào?

Là một trong những “ông trùm” cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ Rikvip/Tip.Club, Phan Sào Nam đã hưởng lợi được hơn 1.475 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền mà Phan Sào Nam phải phải nộp khắc phục theo bản án tòa tuyên.

Sau khi hưởng lợi số tiền từ hoạt động đánh bạc trên, Phan Sào Nam đã chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 236 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; nhờ Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào Công ty Vịnh Xanh Hạ Long, Công ty Ấn Tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech gần 93 tỷ đồng;

Nam cũng nhờ Nguyễn Thị Hồng Nhung (39 tuổi, ở quận Phú Nhuận, TPHCM) gửi tiết kiệm hơn 384 tỷ đồng; gửi Nguyễn Mạnh Hùng (41 tuổi, ở phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cất giữ gần 147 tỷ đồng và tiền đô la, vàng trị giá hơn 142 tỷ đông; nhờ Phí Quang Hưng (39 tuổi, ở Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) gửi tiết kiệm hơn 101 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ tại khu Đô thị Vila Park - TP.Hồ Chí Minh, trị giá hợp đồng gần 112 tỷ đồng; chuyển tiền mua 2 căn hộ đứng tên Hoàng Thành Trung, trị giá hợp đồng gần 28 tỷ đồng và Phan Sào Nam mua 2 căn hộ, trị giá hợp đồng gốc là hơn 12 tỷ đồng; gửi tại Ngân hàng Bank of Singapore số tiền 3,5 triệu USD.

Ngoài ra, Nam khai chuyển cho bị can Tuấn cất giữ vàng, đô la trị giá 150 tỷ đồng, chuyển Trung và Kiên sử dụng, cất giữ vàng, đô la trị giá 530 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các bị can Tuấn, Trung và Kiên đang trốn, nên chưa xác minh làm rõ được. Ảnh: CAND

Bị cáo Phan Sào Nam đã chuyển cho bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột của Phan Sào Nam) 236 tỷ đồng, ban đầu là để cất giữ, sau là đầu tư sinh lời giúp. Tuy nhiên, số tiền này được chuyển qua tài khoản công ty Lô Gích với danh nghĩa “xử lý tài chính” giúp bằng cách Công ty VTC Online ký hợp đồng với Công ty Lô Gích, thanh toán theo hợp đồng. Công ty Lô Gích xuất hóa đơn. Sau khi nhận được tiền, Công ty Lô Gích rút tiền ra, chuyển cho các tài khoản mà Phan Sào Nam chỉ định.

Tính đến thời điểm xét xử sơ thẩm vụ án (tháng 11/2018), cơ quan điều tra đang tạm giữ của Nam hơn 800 tỷ đồng, phong tỏa 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, kê biên hai nhà, trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ, trị giá 139 tỷ đồng, tạm giữ 5 ôtô. Tổng tiền, tài sản Nam đã nộp là hơn 1.300 tỷ đồng. Ảnh: CAND

Đáng chú ý, số tiền lớn Nam khai giấu ở nhà bạn ở Quảng Ninh, khi trinh sát đến nơi, chủ nhà mới hay hai thùng đồ Nam nhờ gửi chính là thùng tiền. Trong nhà kho không có khóa cửa, ở xó nhà có hai thùng (cao 80 cm, dài hơn 2 m, rộng 80 cm) được che bạt. Cậy nắp thùng, bên trong chất các cọc tiền cao tới 40 cm. Số tiền này tổng cộng 147 tỷ đồng, 7 máy đếm tiền hoạt động hết công suất từ 17h30 đến 22h30 mới kiểm đếm xong. Trong khi đó, số tiền 300 tỷ đồng, Nam khai gửi tại nhà một người bạn ở TP HCM, nhưng khi cơ quan tố tụng xác minh thì số tiền lên tới 375 tỷ đồng. Ảnh: CAND

Tính đến tháng 9/2019, Phan Sào Nam đã thi hành được 1.346 tỷ. Khoản còn lại cần khắc phục là hơn 160 tỷ, trong đó có 3,5 triệu SGD (đôla Singapore) đứng tên vợ chồng Phan Sào Nam gửi tại một ngân hàng ở Singapore.

Khi Phan Sào Nam chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo, hướng dẫn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ xử lý 5 ôtô do cơ quan điều tra kê biên. Qua đó, cơ quan chức năng thu được thêm hơn 5 tỷ để thi hành dân sự. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã gặp gỡ, thuyết phục Phan Sào Nam tiếp tục khắc phục hậu quả. Đồng thời, qua hoạt động tương trợ tư pháp với Cơ quan Tổng chưởng lý Singapore, cơ quan thi hành án được biết Phan Sào Nam còn có 5,3 triệu USD gửi tại ngân hàng ở Singapore.

Sau khi cựu Chủ tịch VTC Online được tha tù trước thời hạn vào ngày 6/2, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp với VKSND Tối cao thu thập hồ sơ, thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp với phía Singapore. Bên cạnh đó, lực lượng thi hành án giải thích, động viên để Phan Sào Nam tự nguyện làm đơn đề nghị ngân hàng ở Singapore khấu trừ 1/2 khoản tiền trong tài khoản.

Từ kết quả phiên điều trần của phía Singapore, ngày 9/9, hơn 2,6 triệu USD và gần 127.000 SGD mà Phan Sào Nam tự nguyện trích nộp đã được chuyển vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Ngoài số tiền nêu trên, Phan Sào Nam còn có đơn đề nghị cơ quan thi hành án dân sự Phú Thọ xử lý thửa đất thuộc dự án Golden Hills City, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Tài sản này đứng tên Phan Sào Nam và vợ.

Như vậy, ngoài số tiền gửi tại ngân hàng ở Singapore và thửa đất tại TP Đà Nẵng, cựu Chủ tịch VTC Online còn phải thi hành khoảng 9 tỷ đồng. Trao đổi với luật sư, cơ quan thi hành án được biết gia đình Nam đang tích cực khắc phục nốt.

Một thông tin đáng chú ý liên quan số tiền 3,5 triệu USD mà Nam cho một người bạn Quốc tịch Singapore từ nguồn tiền hưởng lợi do tổ chức đánh bạc, số tiền này sau đó được chuyển vào tài khoản của Phan Sào Nam tại Ngân hàng Bank Of Singapore. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành thủ tục xác minh, thu hồi, thì số tiền này đã không còn trong tài khoản. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được số tiền nêu trên đã được chuyển đi đâu. Do đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đang đề nghị TAND Tối cao hướng dẫn xử lý đối với số tiền này.

Việc nộp tiền khắc phục hậu quả của Phan Sào Nam là trách nhiệm dân sự buộc phải thi hành. Trường hợp, cơ quan có thẩm quyền kết luận TAND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định trái pháp luật và quyết định này bị TAND Cấp cao hủy bỏ, Phan Sào Nam sẽ tiếp tục phải chấp hành nốt thời gian phạt tù (22 tháng 7 ngày) mà TAND tỉnh Quảng Ninh đã xét giảm trong hai lần năm 2020 và năm 2021.

(Theo Tri Thức và Cuộc Sống)