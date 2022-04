Giá vàng giảm trong bối cảnh USD mạnh và cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine chưa có nhiều tích cực.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 2/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội giảm 50 nghìn đồng ở chiều mua vào so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h20' ngày 2/4, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,35 triệu đồng/lượng 69,12 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,35 triệu đồng/lượng 69,10 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,25 triệu đồng/lượng 68,95 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,30 triệu đồng/lượng 69 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h20' ngày 2/4

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC Hà Nội: 68,4 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,12 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC TP.HCM: 68,4 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,1triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 68,25 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,95 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 68,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng hôm nay

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 4,3 USD/ounce lên 1.937,2 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2022 trên sàn Comex New York tăng 15,7 USD lên 1.949,2 USD/ounce.

Do thu hút dòng tiền chảy vào nơi trú ẩn an toàn khi Nga và Ukraine xảy ra xung đột, đồng USD đã tăng khoảng 1,6% trong tháng 3. Đồng USD mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt khác, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết số liệu điều chỉnh lần ba cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng 6,9% trong quý IV/2021, giảm nhẹ so với ước tính 7% trước đó.

Số liệu cho thấy mức chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ chậm lại rõ rệt trong tháng Hai, trong khi áp lực giá cả tiếp tục gia tăng, với mức lạm phát tăng cao đột biến kể từ đầu những năm 1980.

Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ “bóng gió” về việc tăng mạnh lãi suất trong năm nay để chống lại lạm phát tăng cao, điều mà giới đầu tư lo ngại có thể khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ, bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.

Trong khi đó, dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga giảm xuống còn 604,4 tỷ USD tính tới ngày 25/3, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2021, từ mức 643,2 tỷ USD trước khi xảy ra xung đột ở Ukraine.

Dự báo giá vàng

Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures đánh giá, tình hình địa chính trị đã kéo dài một tháng nay và dữ liệu lạm phát tiếp tục tăng.

Tâm lý chung trên thị trường này lúc này là mọi người đang tìm kiếm sự an toàn. Vàng được coi là một khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và tài chính.

Phillip Streible, chiến lược gia thị trường tại Công ty Môi giới đầu tư Blue Line Futures ở Chicago, Mỹ cảnh báo nếu cuộc đàm phán đổ vỡ , giá vàng có thể tăng trở lại mức 1.950 USD/ounce.

Bảo Anh