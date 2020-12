Sau khi xuống mức 53 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước đã có sự điều chỉnh tăng nhẹ vào các phiên cuối tuần.

Giá vàng trong nước

Tiếp đà giảm giá của tuần trước, tuần này thị trường vàng trong nước khởi đầu tuần mới với một phiên giảm. Kết thúc phiên giao dịch tháng 11, cũng là phiên đầu của tuần mới, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 54,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,92 triệu đồng/lượng (bán ra). Chỉ số giá vàng tháng 11/2020 tăng 0,87% so với tháng trước; tăng 32,04% so với tháng 12/2019 và tăng 31,57% so với cùng kì năm trước.

Mở đầu tháng 12, giá vàng chứng kiến mức giảm mạnh nhất. Tính tới 8h30 sáng 1/12, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết cho khu vực Hà Nội ở mức: 52,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 53,60 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50 nghìn đồng ở chiều mua vào nhưng không đổi ở chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.

Giá vàng tuần qua

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 53,10 triệu đồng/lượng (mua vào) và 53,72 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100 nghìn đồng chiều mua vào và giảm 50 nghìn đồng chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch 30/11.

Ngay trong ngày 1/12 vào phiên giao dịch cuối, giá vàng đã đảo chiều đi lên. Tiếp theo các phiên ngày hôm sau, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 54 triệu đồng/lượng. Sáng 3/12, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết cho khu vực Hà Nội ở mức: 54,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,10 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 650 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 450 nghìn đồng ở chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 54,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,4 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100 nghìn ở chiều mua vào và 100 nghìn đồng ở bán ra.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 54,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,37 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 55,35 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 54,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,22 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 100 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch 2/12.

Tại thị trường trong nước, khi giá vàng thế giới biến động liên tục với biên độ mạnh, các doanh nghiệp kinh doanh vàng thường đặt ra mức giá mua vào và bán ra chênh lệch cao do lo ngại về rủi ro làm cho giá vàng trong nước chênh lệch khá lớn với giá vàng thế giới sau khi qui đổi (cao hơn trên 3 triệu đồng/lượng).

Tính chung cả tuần, giá vàng SJC được các doanh nghiệp trong nước điều chỉnh tăng khoảng từ 500 - 700 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới cũng ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên trong bốn tuần. Giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 3,2 USD xuống 1.838,1 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 1/2021 trên sàn Comex New York tăng 1,6 USD lên 1.840 USD/ounce.

Tuần qua, giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh và xuống đáy 5,5 tháng và ghi nhận tháng tồi tệ nhất 4 năm cho dù đồng USD sụt giảm. Giới đầu tư tìm đến các loại tài sản rủi ro, đánh cược đại dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát nhờ các loại vaccine mới.

Thị trường vàng đang trầm lắng

Như vậy, tính đầu tháng 11 cho tới nay, giá vàng đã giảm khoảng 180 USD/ounce, từ mức 1.952 USD xuống mức 1.773 như hiện tại. Nếu quy ra tiền Việt, giá vàng đã giảm khoảng 5 triệu USD.

Vàng giảm giá chủ yếu do dòng tiền tiếp tục đổ vào chứng khoán với kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục đi lên theo những diễn biến tích cực trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, vàng tăng trở lại nhờ hỗ trợ bởi đồng USD lao dốc không phanh do Bitcoin lên giá và đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc mạnh lên. Việc Trung Quốc đẩy mạnh triên khai đồng Nhân dân tệ điện tử e-RMB cũng khiến đồng bạc xanh xuống giá và qua đó kéo giá vàng đi lên.

Mặt hàng kim loại quý cũng được hỗ trợ bởi thông tin ông Joe Biden cho biết sẽ không hành động ngay lập tức để hủy bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã ký với Trung Quốc.

Như vậy, Mỹ sẽ duy trì mức thuế 25% hiện đang áp dụng đối với hàng hóa công nghiệp và linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 250 tỷ USD. Và Trung Quốc sẽ vẫn phải thực hiện tăng mua các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ ít nhất 200 tỷ USD trong năm 2020 và 2021 như đã cam kết.

Vàng còn tăng sau khi các nhà kinh tế của Fed cảnh báo về tình trạng nợ quá mức của doanh nghiệp Mỹ. Gói cứu trợ kinh tế sẽ được Mỹ thông qua trong vòng vài tuần tới và một lượng lớn tiền nữa lại được vào hệ thống tài chính. Điều này sẽ khiến đồng USD giảm và nhu cầu tìm kiếm sự trú ẩn ở vàng tăng mạnh.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, thị trường vẫn vẫn đang bị áp lực bởi tin tức tốt lành về vaccine Covid-19. Việc các quỹ ETF vàng giảm lượng vàng nắm giữ cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới giá vàng.

Dù vậy, nhiều tổ chức vẫn dự báo vàng sẽ lên giá trong dài hạn do lãi suất thực yếu, lạm phát tăng, đồng USD. ANZ vẫn dự đoán giá vàng sẽ lên 2.100 USD vào năm sau.

Jeff Wright, Phó Chủ tịch điều hành của công ty dịch vụ về vàng GoldMining Inc, nhận định kim loại quý này sẽ tiếp tục tăng giá trong tuần tới nhờ tâm lý muốn tìm đến “nơi trú ẩn an toàn” của giới đầu tư, giữa bối cảnh Chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ phải đóng cửa nếu không thể thông qua dự luật tài trợ chính phủ.

Cùng với đó, các nhà phân tích cũng cho rằng mặc dù thông tin tích cực về quá trình phát triển và phân phối vắc-xin có thể khiến vàng giảm giá trong nhất thời, song kim loại quý này sẽ không vì thế mà trở nên kém hấp dẫn hơn trong quá trình khắc phục các khó khăn về kinh tế.

Tai Wong, người đứng đầu công ty cung cấp các dịch vụ phái sinh kim loại quý tại BMO cũng cho rằng, các đầu tư đã đẩy mạnh hoạt động bán ra chốt lời sau bốn ngày giá vàng bật tăng mạnh mẽ và tiến đến gần mức quan trọng 1.850 USD/ounce.

Đông Sơn