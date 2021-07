Kết thúc nửa đầu năm 2021, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã vượt xa tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Các chỉ số tài chính vẫn duy trì khả quan bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 50,02 ngàn tỷ đồng, vượt 54% so với kế hoạch và hoàn thành 71% kế hoạch cả năm 2021. Sản lượng tiêu thụ ước đạt 3,45 triệu tấn, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2020 và vượt 7% so với kế hoạch 06 tháng năm 2021. Lợi nhuận trước thuế 06 tháng đầu năm ước đạt 3.311 ngàn tỷ đồng, vượt xa kế hoạch năm 2021.

Bên cạnh đó, các chỉ số tài chính vẫn duy trì khả quan. Các chỉ số về khả năng thanh toán như hệ số thanh toán hiện hành, hệ số thanh toán nhanh lần lượt là 1,7 và 1,2; chỉ số phản ánh khả năng sinh lời như ROS, ROA, ROE lần lượt là 5%, 5,83% và 9,9%.

Kết quả như trên được hỗ trợ lớn từ xu hướng giá dầu thế giới tăng liên tục từ cuối năm 2020 và sự nỗ lực của Lọc hóa dầu Bình Sơn trong việc kiểm soát chi phí và duy trì ổn định sản xuất kinh doanh trong điều kiện chống dịch. Bên cạnh đó, Chính phủ đã nỗ lực kiểm soát tình hình dịch song song với thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện cho nhu cầu xăng dầu được giữ ổn định trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tận dụng những yếu tố tích cực này, BSR đã duy trì mức tồn kho dầu thô hợp lý phù hợp với đà tăng giá của dầu thô; xây dựng cơ cấu nguồn dầu thô trong nước - nhập khẩu tối ưu và chế biến thành công 06 loài dầu thô mới là Forcados (Nigeria), Qua Iboe (Nigeria), Cabinda (Angola), Minas (Indonesia), Bu Attifel (Libya) và Sông Đốc (Việt Nam) với hiệu quả chế biến và tỷ lệ phối trộn cao. Đồng thời, BSR cũng đã tích cực đàm phán, nâng cao sản lượng xuất bán các sản phẩm có giá trị cao cũng như tận dụng cơ hội giá tăng trong thời gian qua như hạt nhựa PP chủng loại T3050, T3045.

Mặc dù kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 khá thuận lợi nhưng Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn vẫn quyết liệt thực hiện công tác tiết giảm chi phí, cụ thể đã tiết giảm khoảng 214 tỷ đồng thông qua tối ưu chi phí sản xuất kinh doanh và áp dụng các giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, Công ty đã có 2 sáng kiến đạt Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC) và 40 giải pháp đã được công nhận sáng kiến cấp Công ty, hơn 600 cải tiến về các giải pháp tối ưu hoá/hợp lý hoá sản xuất, chi phí SXKD...

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã chủ động đưa ra các phương án ứng phó, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước. Đặc biệt, đã tổ chức sinh hoạt tập trung tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho toàn bộ nhân sự trực tiếp sản xuất từ đầu tháng 07/2021, đảm bảo cho công tác vận hành nhà máy an toàn, liên tục, ổn định.

Về diễn biến cổ phiếu, giá cổ phiếu BSR liên tục duy trì ở vùng giá 21.000 VNĐ/cp trong hai tuần cuối cùng của tháng 6, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ gần 106% so với đầu năm 2021, vượt trội hơn so với tất cả các cổ phiếu cùng ngành và cũng cao gấp 4 lần mức tăng trưởng của chỉ số VN-Index là 25,71%. Thanh khoản bình quân tăng vượt trội từ mức 3,64 triệu cổ phiếu/phiên trong năm 2020 lên gần 15,07 triệu cổ phiếu/phiên trong 6 tháng đầu năm 2021, cho thấy cổ phiếu BSR ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư. Đặc biệt trong tháng 6, khối lượng giao dịch bình quân đạt 22,34 triệu cổ phiếu/phiên và có phiên gần chạm mức 41,88 triệu cổ phiếu/phiên.

Bước sang giai đoạn 6 tháng cuối năm 2021, Việt Nam đang đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 lần 4 diễn ra trên diện rộng và diễn biến hết sức phức tạp; biến chủng mới Delta cũng đang trở lại hoành hành tại nhiều khu vực trên thế giới dẫn đến tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với thị trường sản phẩm dầu mỏ. Trước những thách thức trên, BSR sẽ tiếp tục thực hiện phương châm “Quản trị biến động - Tối đa giá trị - Mở rộng thị trường - Tận dụng cơ hội - Liên kết đầu tư - Phục hồi tăng trưởng” để đảm bảo vận hành Nhà máy liên tục, an toàn và hiệu quả. BSR tin tưởng sẽ đạt nhiều thành quả trong năm 2021, đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông, nhà đầu tư.

Tiến Bình