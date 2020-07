Dòng khách du lịch nội địa đến Nha Trang (Khánh Hòa) đang tăng trưởng trở lại khi ngành du lịch tỉnh này đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn.

Theo ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, Sở đang phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm du lịch, các điểm đến…nhằm thu hút khách du lịch trở lại Nha Trang sau dịch Covid-19. Ngành du lịch thống nhất chương trình kích cầu du lịch Nha Trang biển gọi với các gói sản phẩm du lịch có giá cả hợp lý, hấp dẫn, chất lượng phục vụ nhu cầu trước mắt của khách du lịch nội địa. Trong đó, chú trọng đến công tác an toàn cho du khách với thông điệp Nha Trang điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.

Nha Trang an toàn

Theo ông Trung, hiện nay Sở Du lịch và Sở Y tế Khánh Hòa đã có phương án phối hợp xử lý đảm bảo an toàn cho du khách. Trong đó, có phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19, trong đó có sự tham gia của ngành Y tế.

Các công ty lữ hành, lưu trú phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, nếu du khách có dấu hiệu nóng sốt phải báo ngay cho cơ quan y tế để khám sàng lọc. Ngành Y tế cũng chuẩn bị địa điểm cách ly, phát tờ rơi, các cảnh báo để du khách có đầy đủ các thông tin để chăm sóc sức khỏe.

Du khách được kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi vào tham quan Tháp Bà Ponagar.

Ông Phạm Minh Nhựt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết chương trình kích cầu du lịch sau dịch Covid-19, thu hút du khách đến với Nha Trang đang triển khai với nhiều đơn vị tham gia đã có được những kết quả tích cực.

Để phát huy tiềm năng biển, Hiệp hội Du lịch đang phối hợp các bác sĩ Viện Pasteur Nha Trang nghiên cứu về việc tắm biển nơi đây có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Từ kết quả nghiên cứu, sẽ công bố rộng rãi và khuyến khích du khách đến Nha Trang.

“Bên cạnh đó, lợi thế của Nha Trang là khí hậu biển mát mẻ nên du lịch nghỉ dưỡng, khám chữa bệnh chính là điểm nổi trội. Hiện nay, các doanh nghiệp trong Hiệp hội Du lịch đang phối hợp với 2 bệnh viện để xây dựng tour nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, dự kiến sẽ công bố ngày 22/5/2020. Riêng khu du lịch Hòn Tằm đang đưa tour ưu đãi xây dựng gói nghỉ dưỡng kết hợp yoga ở mức ưu đãi”, ông Nhựt cho biết.

Hiện nay, có 74 doanh nghiệp (50 cơ sở lưu trú, 13 khu, điểm du lịch, 10 công ty lữ hành, 1 đơn vị vận chuyển khách du lịch) tham gia gói kích cầu ngành Du lịch tỉnh với nội dung chung là giảm giá từ 20 - 50% cho du khách nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Riêng các nội dung chương trình kích cầu du lịch cụ thể của từng doanh nghiệp sẽ được thông tin chi tiết trên trang web nhatrangnow.com.

Phải đảm bảo chất lượng tốt

Ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú (Khánh Hòa) nhận định khách quốc tế hầu như chưa thể trở lại vì các hãng hàng không chưa có chuyến bay quốc tế đến Nha Trang. Do đó, các đơn vị du lịch phải có kế hoạch thu hút khách nội địa từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh… tới Nha Trang thông qua các gói du lịch “rẻ, chất lượng, an toàn”.

Trong khi đó, một số đại diện Công ty lữ hành lại cho rằng: Hiệp hội du lịch cần phối hợp với các hãng hàng không nội địa, xây dựng các tour du lịch trọn gói đến Nha Trang (bao gồm vé bay, khách sạn, điểm tham quan) 4 ngày 3 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm, tập trung vào hai thị trường chính là Hà Nội và TP.HCM.

Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch cần phối hợp cơ quan Nhà nước, Sở Du lịch đề nghị miễn, giảm giá vé tham quan tại các điểm di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi cộng đồng khi các đơn vị lữ hành đưa khách đến đây tham quan.

Ông Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc công ty lữ hành lại cho rằng các sản phẩm, gói sản phẩm kích cầu du lịch cần thống nhất một mức giá, chất lượng đảm bảo. Kích cầu du lịch không chỉ đơn thuần là giảm giá sản phẩm mà ở đây phải chú trọng đến chất lượng sản phẩm. Nếu chúng ta chỉ chú trọng đến giảm giá thì du khách sẽ có cách đánh giá ngược lại “giảm giá tức là chất lượng sản phẩm sẽ giảm”.

Kêu gọi liên kết du lịch Ông Nguyễn Tấn Tuân- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trong chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” đã kêu gọi các DN du lịch đoàn kết, liên kết chặt chẽ để phục hồi và phát triển du lịch bền vững.

Thu Hằng