Giá đồng Bitcoin tiếp tục có một tuần trồi sụt khi tăng tới ngưỡng 40.000 USD rồi lại về mức hơn 34.000 USD. Vào đầu giờ sáng nay (6/6), Bitcoin có giá 35.000 USD/đồng. Thị trường tiền mã hóa tuần qua cũng liên tục chao đảo.

Dữ liệu của CoinDesk vào lúc 7h45' hôm nay (giờ Việt Nam) cho thấy, giá đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Bitcoin được giao dịch ở mức 35.666,56 USD, giảm 5,27% so với ngày hôm qua. Giá Bitcoin thời điểm thấp nhấp là 34.873,64 USD và cao nhất đạt 37.956,26 USD.

Còn thống kê của Coinmarketcap cho thấy, khối lượng giao dịch Bitcoin trong khoảng 24 giờ qua là gần 35,6 tỷ USD, vốn hóa của thị trường Bitcoin ghi nhận ở mức hơn 667 tỷ USD.



Đà lao dốc của Bitcoin khiến nhiều đồng tiền kỹ thuật số hàng đầu khác giảm giá mạnh. Trong đó, đồng tiền số lớn thứ hai là Ethereum giảm 4,62%, ở mức giá 2.631 USD; Bitcoin Cash giảm 5,05%, về mức giá 649,23 USD; Cardano giảm 4,67%, ở mức giá 1,66 USD; Litecoin giảm 5,21%, ở mức giá 173,59 USD; Dogecoin giảm 3,97%, về mức 0,370 USD; Polkadot giảm 7,72%, về mức giá 23,81 USD.

Sự lao dốc về giá của Bitcoin và nhiều đồng tiền kỹ thuật số hàng đầu khác đã khiến tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền mã hóa mất mốc 1.710 tỷ USD vào ngày hôm qua. Đến đầu giờ sáng nay, tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền mã hóa chỉ đạt 1.610 tỷ USD, giảm 5,03% so với ngày hôm qua.



Thị trường tiền mã hóa tuần qua liên tục chao đảo. Giá Bitcoin và nhiều đồng tiền mã hóa khác tăng, giảm không ngừng.



Biến động mạnh nhất là vào ngày 4/6, Bitcoin và nhiều đồng tiền mã hóa đã có một phen trồi sụt giá mạnh. Từ sáng đến đầu giờ chiều, giá Bitcoin đã mất gần 4.000 USD, từ ngưỡng gần 40.000 USD về mức hơn 36.000 USD. Tính trong cả ngày 4/6, đồng Bitcoin mất 5% giá trị so với ngày hôm trước, trong khi vốn hóa toàn thị trường cũng mất gần 100 tỷ USD so với một ngày trước đó.



Giá đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này tụt dốc không phanh vào ngày 4/6 sau khi tỷ phú Elon Musk - CEO của Tesla - đăng một dòng tweet đầy ẩn ý trên Twitter về việc chia tay với Bitcoin. Trong bài viết, ông chủ Telsa đã đăng tweet kèm hashtag #Bitcoin và biểu tượng cảm xúc trái tim tan vỡ cùng một hình ảnh có lời bài hát "In the End" (kết thúc) của nhóm nhạc Linkin Park.



Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tỷ phú Elon Musk khiến giá Bitcoin lao dốc thẳng đứng hay tăng phi mã chỉ sau một dòng Twitter.



Vào ngày 12/5, giá Bitcoin lao dốc gần 10.000 USD sau tuyên bố "quay ngoắt 180 độ" của tỷ phú Elon Musk trên Twitter rằng hãng xe điện Tesla đã đình chỉ việc cho người dùng mua xe điện bằng Bitcoin vì vấn đề môi trường. Quyết định này hoàn toàn trái với những gì mà tỷ phú Elon Musk từng tuyên bố trước đó.



Đến ngày 17/5, CEO Tesla lại úp mở trên Twitter về việc có thể sẽ bán hết số lượng Bitcoin trị giá 1,5 tỷ USD đã mua trước đó.



Những động thái của tỷ phú Elon Musk đã giáng đòn nặng nề vào Bitcoin. Cùng với đó là hàng loạt thông tin bất lợi với giới đầu tư khiến thị trường tiền mã hóa liên tục chao đảo.



Sự biến động dữ dội của thị trường tiền mã hóa vẫn tiếp diễn sang đến cuối tuần này. Trong khi đó, làn sóng siết chặt quản lý tiền mã hóa vẫn đang lan rộng ở nhiều nước. Sự bất ổn của giá Bitcoin khiến cho nhiều định chế tài chính lớn trên thế giới tỏ ra thận trọng.



Trước cơn biến động giá dữ dội của Bitcoin, nhiều nhà đầu tư tỏ ra hoang mang, hoảng sợ và quyết định bán tháo. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm lại coi đây là một cơ hội tốt để bỏ vốn hòng bắt đáy khi thấy Bitcoin giảm giá sâu.



Bloomberg thông tin, mặc dù chính quyền Trung Quốc liên tục thực hiện các biện pháp nhằm siết chặt thị trường tiền mã hóa nhưng nhiều nhà đầu tư nước này vẫn đổ tiền vào Bitcoin hay Ether.



Trong khi đó, bất chấp những thông tin tiêu cực, giá Bitcoin đã giảm biến động trong mấy ngày gần đây. Một số chuyên gia cho rằng, đây là dấu hiệu cho thấy giá Bitcoin có thể phục hồi. Tâm lý nhiều nhà đầu tư vẫn rất lạc quan về tương lai tiền ảo. Có dự báo cho rằng, giá Bitcoin sẽ vượt 125.000 USD trong năm nay.



Anh Tuấn