Giá vàng hôm nay 26/5 trên thị trường thế giới vẫn rập rình tăng lên bất chấp đồng USD hồi phục mạnh sau những biến động ở Trung Quốc và giới đầu tư kỳ vọng vào sự mở cửa các nền kinh tế, qua đó khiến chứng khoán tăng.

Đêm 25/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay lên trên ngưỡng 1.726 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 năm 2020 trên sàn Comex New York ở mức 1.743 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay cao hơn 34,5% (443 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 47,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 1 triệu đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới vẫn rập rình tăng lên bất chấp đồng USD hồi phục mạnh sau những biến động ở Trung Quốc và giới đầu tư kỳ vọng vào sự mở cửa các nền kinh tế, qua đó khiến chứng khoán tăng.

Đầu phiên giao dịch trên thị trường Mỹ, vàng có xu hướng giảm nhưng sau đó đã tăng mạnh trở lại.

Vàng chịu áp lực giảm do đồng USD hồi phục và các thị trường chứng khoán tăng điểm khá ấn tượng khi các nước đồng loạt mở cửa trở lại nền kinh tế. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở nước này, trong khi Tây Ban Nha và Italy chuẩn mở cửa trở lại biên giới để tái khởi động ngành du lịch. Chính phủ Nhật cũng cho biết, sẽ tung ra thêm gói kích thích kinh tế mới.

Cụ thể, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét một gói kích thích mới trị giá hơn 929 tỷ USD, gồm các chương trình cứu trợ tài chính cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, căng thẳng Mỹ- Trung tạm lắng xuống ở đầu tuần này cũng tác động tiêu cực đến giá vàng.

Đồng USD tăng sau Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) hôm 25/5 hạ tỷ giá tham chiếu chính thức của đồng nhân dân tệ (NDT) xuống mức thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. PBoC đặt tỷ giá tham chiếu ở mức 7,1209 NDT đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 28/2/2008.

Giá vàng hôm nay: rập rình tăng tiếp.

Đồng NDT giảm còn do giới đầu tư bán tháo đồng tiền này sau khi Trung Quốc đề xuất áp luật an ninh quốc gia mới với Hong Kong để ứng phó với bất ổn chính trị tại đặc khu này. Theo đó, dự luật này nếu được ban hành sẽ cấm Hồng Kông ly khai và cấm sự can thiệp từ bên ngoài đối với Hồng Kông. Dự thảo Nghị quyết nói trên không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận Hồng Kông, mà còn gây phản ứng mạnh mẽ từ Mỹ.

Tuy nhiên, chính những lo ngại về tình hình căng thẳng tại khu hành chính đặc biệt Hong Kong này lại hạn chế đà giảm của giá vàng. Bất kỳ những sự bất ổn địa chính trị đều có tác động tích cực tới giá vàng.

Trên thế giới, lãi suất đang ở mức thấp và đây là yếu tố tác động tích cực với vàng.

Qquỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới PDR Gold Trust cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã tăng 0,4% lên 1.116,71 tấn hôm 22/5.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 25/5 đa số các cửa hàng vàng tăng giảm giá vàng 9999 thêm bớt khoảng 50 ngàn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên áp cuối tuần trước.

Kết thúc phiên giao dịch 25/5, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 48,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 48,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,92 triệu đồng/lượng (bán ra).

V. Minh