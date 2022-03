Lợi dụng bối cảnh khó khăn trong đại dịch, nhiều đối tượng đã lập ra các website với cái gọi là dự án đầu tư nhận lợi nhuận "khủng" trên không gian mạng.

Phương thức chủ yếu là thực hiện các hình thức chi trả hoa hồng cao để lôi kéo người dân. Trước tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tránh bị kẻ gian lôi kéo, dụ dỗ đầu tư vào các sàn này.

Với 2 triệu đồng mua code và 3 ngày để hoàn thiện cái gọi là sàn đầu tư tài chính "vuonlanrongnghe.net" đã được ra đời. Người tham gia chỉ cần nộp tiền vào tài khoản trên trang web theo các gói từ 50 ngàn đồng cho đến tiền tỷ là sẽ nhận được lợi nhuận theo ngày lên đến hàng trăm %. Lợi nhuận cao, nhưng chỉ sau 1 thời gian là người tham gia đã không rút được tiền.

Bà Lê Tuyết Hạnh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nói: "Các gói đầu tư trong trang web thì cứ đúng 24 giờ tính từ thời điểm mình vào đầu tư thì sẽ được cộng lợi nhuận của gói đầu tư ấy và ngày hôm sau tôi thấy tiền về rất đúng giờ và tôi tin tưởng. Trong nhóm Telegram và nhóm Zalo và web, mọi người đều chụp lại số tiền rất là ổn. Thế nên, tôi tiếp tục đầu tư vào gói 1,5 triệu và gói 36 triệu, nhưng tôi vào gói 36 triệu thì số tiền lợi nhuận tôi rút không được".

Tương tự với hình thức kêu gọi như trên, cơ quan chức năng cũng phát hiện hàng trăm trang web của các tổ chức, cá nhân đã bị các đối tượng giả mạo để kêu gọi đầu tư tài chính. Các đối tượng đã lập ra các website y hệt từ nội dung, hình ảnh đến giao diện để đánh lừa người tham gia. Chẳng hạn doanh nghiệp này, vì bị làm giả trang web nên 2 tháng nay đã tiếp nhận hàng chục lượt phản ánh về tình trạng lừa đảo kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ông Đỗ Thái Hưng, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Finpros, cho biết: "Chúng tôi xác định rõ và giải thích rõ khách hàng, hướng dẫn chi tiết trên website và công bố hotline để tiếp nhận. Đồng thời, chúng tôi mời công an vào xác minh làm rõ".

Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng, Trưởng phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, nói: "Qua đấu tranh chúng tôi thấy việc lập ra các sàn nhị phân này không khó. Thậm chỉ những vụ việc chỉ một nhóm đối tượng đã thành lập ra hàng trăm sàn giao dịch nhị phân để cung cấp ra thị trường. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cùng công an địa phương tập hợp các sàn nhị phân vi phạm pháp luật, trên cơ sở đó chúng tôi sẽ ngăn chặn các sàn này trên diện rộng, vì vậy chắc chắn sẽ có nhiều sàn sẽ bị đánh sập".

Bộ Công an cảnh báo với những cái gọi là sàn đầu tư tài chính tự xưng trên mạng với những cam kết lợi nhuân cao, chi trả hoa hồng để lôi kéo người mới tham gia như sàn: Vuonlanrongnghe.net Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption... đều là lấy tiền của người sau chi trả cho người trước theo phương thức đa cấp. Hiện cả nước đang tồn tại khoảng hơn 240 sàn của hơn 100 đối tượng cầm đầu. Các đối tượng này sẽ sẵn sàng đánh sập để chiếm đoạt tiền của người chơi bất cứ lúc nào.

