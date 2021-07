Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành thuế thực hiện được 32.209 cuộc thanh tra, kiểm tra; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 22.963 tỷ đồng.

Số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.935 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 828 tỷ đồng, giảm lỗ là 17.200 tỷ đồng. Trong đó, một số cuộc thanh tra có số thu lớn lên đến hơn trăm tỷ đồng.

Mới đây, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong 6 tháng đầu năm ước đạt 656.374 tỷ đồng, bằng 58,8% so với dự toán, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2020. Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có tiến độ thu đạt khá so với dự toán và đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh: gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI và khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh, là khu vực có số thu chiếm 52,4% tổng thu nội địa, ước đạt 331.989 tỷ đồng bằng 57,1% so với dự toán và tăng 26,9% so với cùng kỳ; thu theo sắc thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 61,2% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ; thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 61% dự toán, tăng 38,6% cùng kỳ; thuế giá trị gia tăng đạt 51,4% dự toán, tăng 19,5% so với cùng kỳ;...

Đặc biệt thuế thu nhập cá nhân đạt cao nhất so với dự toán, đạt 67,7% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Mặc dù từ 01/7/2020 thực hiện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo Nghị quyết số 954 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã giảm thu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công (chỉ đạt khoảng 97% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, với việc thị trường chứng khoán, bất động sản sôi động trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 đã góp phần tăng thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán (gấp 2,91 lần), từ đầu tư vốn của cá nhân (tăng 78,2%) và từ chuyển nhượng bất động sản (tăng 68,8%), góp phần làm số thu thuế thu nhập cá nhân đạt tiến độ thu khá trong 6 tháng đầu năm 2021;

Tính theo địa phương: có đến 60/63 địa phương có tiến độ thực hiện thu ngân sách đạt từ trên 50% so với dự toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành thuế thực hiện được 32.209 cuộc thanh tra, kiểm tra; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 22.963 tỷ đồng. Trong đó, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.935 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 828 tỷ đồng, giảm lỗ là 17.200 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp được thanh tra là 1.670. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra là 5.603 tỷ đồng gồm: Truy thu, truy hoàn, phạt là 1.528 tỷ đồng; giảm khấu trừ 159 tỷ đồng; giảm lỗ là 3.917 tỷ đồng. Đồng thời, có 30.539 doanh nghiệp được kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 16.761 tỷ đồng gồm: Truy thu, truy hoàn, phạt là 3.252 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 576 tỷ đồng; giảm lỗ 12.933 tỷ đồng.

Một số cuộc thanh tra có số thu lớn như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội, truy thu 112,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, truy thu 138 tỷ đồng; hoặc điều chỉnh giảm lỗ như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, truy thu 5,14 tỷ đồng, giảm lỗ 240 tỷ đồng; Công ty cổ phần Lilama 3, giảm lỗ 168 tỷ đồng...

Trong giai đoạn này, Tổng cục Thuế cũng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan Thuế, với 323.206 hồ sơ, bằng 114,93% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 599 tỷ đồng gồm xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 155 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 94 tỷ đồng; giảm lỗ 350 tỷ đồng.

Đối với thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, 6 tháng thực hiện được 2.136 cuộc, tổng số tiền hoàn là 18.225 tỷ đồng. Trong đó, số quyết định ban hành trong năm 2021 là 195 quyết định, với tổng số tiền hoàn là 2.119 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2021 là 1.941 quyết định, tổng số tiền hoàn là 16.106 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 482 tỷ đồng.

Toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra được 90 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 1.901 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết, đã kiến nghị xử lý 1.519 tỷ đồng.

(Theo Nhịp Sống Kinh Tế)