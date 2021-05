5 cuốn sổ đỏ giá trị khoảng 7 tỷ đồng đem cầm cố ở ngân hàng để đầu tư vào sàn giao dịch ảo Coolcat. Sàn ảo đã sập và để lại một gia đình quẫn cùng trong nợ nần.

5 cuốn sổ đỏ và 7 tỷ đồng

“Nếu không nghĩ về bố mẹ và mấy đứa con nhỏ thì tôi đã chết đi cho rồi”, Nga nói xong bụm miệng khóc. Lý do là bởi, chị và các thành viên khác trong gia đình đã thế chấp tất cả 5 cuốn sổ đỏ, vay mượn thêm cả tiền bên ngoài để tham gia đầu tư vào sàn giao dịch ảo Coolcat. Tổng số tiền gốc bỏ ra để đầu tư là khoảng 7 tỷ đồng. Trong đó, riêng vốn của người phụ nữ này chiếm một nửa.

Nga đầu tư và không rút vốn về, phần lời thu được đầu tư nối tiếp. Tính cả lãi thì ước chừng mất hơn 10 tỷ.

“Nhà tôi điêu đứng. Tôi quá ngu muội. Tất cả cắm số đỏ để vay, những người khác nếu không có thì vay lãi ngày để tham gia đầu tư cùng tôi. Tiền bây giờ làm ra bao nhiêu bên cho vay họ lấy hết. Nếu vay phải xã hội đen thì chắc họ lôi gia đình tôi ra đường và không cho sống rồi”, Nga nói.

Các gói bảo hiểm được quy định cho nhà đầu tư vào sàn Coolcat

Trớ trêu, vì muốn giúp đỡ những người em bớt khó khăn, chính Nga là người giới thiệu và rủ họ tham gia đầu tư vào sàn. Giờ chị bị áp lực từ người thân, từ những người là máu mủ ruột già trong gia đình. Em gái Nga mới đầu tư cả tỷ, được chục ngày thì sàn “bốc hơi”.

“Tôi khổ quá. Tất cả đều oán trách mình. Nhiều người đòi siết nhà nhưng biết không lấy được vì sổ đỏ cũng bị ngân hàng giữ. Tiền lương trả sạch lãi vay thì còn gì mà lấy nữa đâu ?”, chị nói trong nước mắt.

Trong 6 gói bảo hiểm từ thấp đến cao được Coolcat giới thiệu đến người chơi, gói bảo hiểm VI có giá trị lớn nhất là 9.146 USD, tương đương 210 triệu đồng. Với mức tiền bỏ ra này, người chơi sẽ thu về được từ khoảng 144-423 USD/ngày, tương đương từ 3,3-9,7 triệu đồng/ngày

Không tính những lần nâng cấp từ các gói bảo hiểm thấp hơn, Nga ước tính mình đã mua khoảng 40 gói bảo hiểm VI từ sàn giao dịch “ma” Coolcat.

Những tháng ngày dài phía trước

Trước đó, ngày 15/4, nhiều nhà đầu tư Coolcat hoang mang khi không thấy tiền được chuyển vào tài khoản đều đặn như mọi khi. Thời điểm đó, đại diện sàn đưa ra động thái trấn an người chơi bằng cách đưa ra thông báo, nếu ai chưa rút tiền chỉ cần cung cấp số ID tạo tài khoản ban đầu sẽ được Coolcat hỗ trợ mỗi người 50 đô. Khoảng 2 tiếng sau khi thu thập ID của người chơi, toàn bộ nick zalo “ma” của nhân viên Coolcat chuyển sang chế độ khóa. Số tiền 50 đô chuyển vào tài khoản như đã hứa, cũng chỉ là xạo.

15/4 cũng là ngày Nga chuyển số tiền đầu tư cuối cùng cho đại diện của sàn. Một ngày sau, sàn sập.

01.jpg

Hình ảnh một số chuyên gia tài chính nước ngoài được sàn Coolcat giới thiệu cho người chơi

Nga là giáo viên đang công tác ở một huyện miền núi biên giới phía Bắc. Lúc đầu, chị nghĩ Coolcat là sàn giao dịch được bảo hiểm, kinh doanh bình thường, hợp pháp và đảm bảo. Những suy nghĩ đó đưa chị tới quyết định đầu tư loại hình này đầu tiên trong đời.

Những ngày đầu nghe tin Coolcat sập, Nga phát điên do sợ bị người thân kiện, sợ bị quy cho tội đánh bạc. Nga hoảng loạn và không ăn uống gì. Chị thỉnh thoảng đi lang thang, đêm ngủ giật mình vì nghĩ đến số tiền nợ quá lớn phải trả. Chồng thường xuyên đi tìm vì sợ chị nghĩ quẩn. Người em đầu tư cùng Nga cũng sốc và phải nhập viện điều trị trong nhiều ngày.

“Bán mảnh đất để lấy tiền xây nhà cho bố mẹ ở lúc cuối đời, toàn bộ số tiền chưa kịp làm gì đã đầu tư vào đấy. Đất mất. Nhà mất. Chẳng còn gì cả. Tôi mất tất tần tật rồi”, chị tâm sự.

Nga chưa dám viết đơn trình báo tới cơ quan công an. Khi nhìn vào những hóa đơn chuyển tiền bằng chứng, tay chị run lên và không làm gì được. Nga cũng không đủ dũng cảm trình báo vì chị sợ khi cơ quan chức năng vào cuộc, mọi chuyện vỡ lở và người dân địa phương sẽ mất hết niềm tin vào chị.

“Tiền lãi vay khoảng 30 triệu/tháng gia đình tôi còn không trả đủ, chứ nghĩ gì đến gốc. Từ hôm xảy ra sự việc, bố mẹ nấu cơm cho gia đình tôi ăn. Con thì được người thân hỗ trợ học phí. Bao nhiêu biến cố trong đời, mẹ tôi đều chịu được nhưng giờ thì bà cũng đã đổ bệnh rồi”.

Nga tham gia đầu tư vào Coolcat từ tháng 1/2021. Cũng giống như nhiều nhà đầu tư khác, đại diện sàn hứa hẹn, cam kết lợi nhuận, bảo hiểm và nói những điều hay về công ty. Coolcat thông báo thời gian thành lập công ty, thời gian mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở TP.HCM trên nhóm chat zalo. Họ đưa cả hình ảnh những chuyên gia tài chính nước ngoài cho Nga. Lúc mới tham gia, Nga đầu tư nhưng gói bảo hiểm nhỏ và thấy tiền lãi đổ về tài khoản đều đặn nên chị tin tưởng.

Tính đến ngày 28/4, công an TP.HCM cho biết đã tiếp nhận khoảng 700 đơn trình báo của các bị hại liên quan đến sàn giao dịch ảo Coolcat có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) thuộc công an thành phố thụ lý. Một số bị hại đã được mời lên trình báo thông tin trực tiếp với điều tra viên. Cơ quan công an cho rằng, bản chất của sự việc có liên quan tới tội phạm an ninh mạng, tính ẩn danh nên phức tạp.

Trong khi đó, luật sư nêu quan điểm, mô hình Coolcat có một số dấu hiệu của kinh doanh đa cấp trái phép, vụ việc hoàn toàn có dấu hiệu của việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Mẹ bán hết đi. Con chỉ cần mẹ thôi”, “Con sợ mẹ chết lắm”, câu nói an ủi từ những đứa con thơ như xé nát tâm can Nga. Chị nói nếu không bám vào hy vọng thì không sống nổi. Chị mong lấy lại được cho mình cũng như các bị hại khác một phần số tiền rồi viết đơn trình báo sớm.

Quảng Định