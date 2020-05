Bình Định

Bình Định đang tồn khoảng 455.000 tấn titan các loại. Lãnh đạo tỉnh vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cho phép các doanh nghiệp địa phương được tiếp tục xuất khẩu lượng titan tồn kho này.

Ông Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, vừa ký văn bản gửi đến Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cho phép các doanh nghiệp trong tỉnh được tiếp tục xuất khẩu lượng titan tồn kho còn lại theo giấy phép của Bộ Công Thương trong năm 2018.

Mặt khác, để tránh bị khách hàng ép giá, UBND tỉnh cũng đề xuất cho phép các doanh nghiệp được xuất khẩu hết lượng hàng tồn kho còn lại theo giấy phép, sau khi doanh nghiệp tự cân đối số lượng xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.

Do tác động của dịch Covid-19, các doanh nghiệp xuất khẩu titan tại Bình Định đã tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, người lao động không có việc làm, ảnh hưởng lớn đến an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hầu hết các nhà máy chế biến titan trong nước, trong tỉnh đều đóng cửa nên sản lượng khai thác chế biến titan từ những năm trước do không xuất khẩu được tồn kho ở mức cao.

Trong khi đó, chi phí thuê kho bãi cất trữ tốn hàng tỷ đồng/năm, doanh nghiệp đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Trước đó, ngày 29/7/2019, UBND tỉnh Bình Định đã kiến nghị Bộ Công Thương xem xét giải quyết cho gia hạn thời gian xuất khẩu quặng titan tồn kho và cho phép các doanh nghiệp được xuất khẩu số lượng titan tồn kho còn lại theo Giấy phép của Bộ Công Thương, song đến nay Bộ này vẫn chưa có văn bản trả lời.

