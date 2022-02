“Cả nước có hơn 16.000 cửa hàng, chỉ 20-30 cửa hàng ngừng bán nhưng được thông tin là nhiều nơi ngừng bán tạo tâm lý lo ngại hết xăng, dầu, đi mua tích trữ”, Bộ Công Thương nêu quan điểm.

Chỉ 20-30 cửa hàng ngừng bán?

Báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu của Bộ Công Thương 22/2, Bộ Công Thương đã kiến nghị việc đưa thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu để tạo sự đồng thuận trong dư luận, tránh đưa tin cục bộ, thất thiệt gây hoang mang, bất ổn thị trường.

Nhắc đến trường hợp TP.HCM có 548 cửa hàng xăng dầu, trong đó có 8 cửa hàng ngừng bán tạm thời trong 1-2 ngày đã được thông tin là “tình trạng ngừng bán diễn ra phổ biến”, theo Bộ Công Thương.

“Trên cả nước có hơn 16.000 cửa hàng, có khoảng 20-30 cửa hàng ngừng bán cũng được đưa tin là nhiều cửa hàng ngừng bán tạo tâm lý lo ngại hết xăng, dầu và đi mua tích trữ gây mất cân đối cung cầu và mất an toàn phòng cháy chữa cháy”, Bộ Công Thương nêu quan điểm.

Bộ Công Thương nói chỉ 20-30 cửa hàng ngừng bán trong tổng số hơn 16.000 cửa hàng

Theo Bộ Công Thương, tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn như Petrolimex, PVoil, Tổng công ty xăng dầu quân đội, Tổng công ty hóa dầu quân đội, Công ty Hải Hà, Hải Linh, Hòa Khánh, Thiên Minh Đức, Dương Đông, Nam Phúc, Hồng Đức... (chiếm trên 95% thị phần với khoảng 16.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu), việc bán hàng vẫn được duy trì liên tục từ trước Tết Nguyên đán đến nay.

Cục bộ tại một số địa phương phía Nam (như Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, Long An, Cà Mau, Đồng Nai, TP.HCM) có hiện tượng một số cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng với lý do thiếu nguồn cung. Ngay sau khi nhận thông tin báo cáo từ các địa phương, Bộ Công Thương đã liên hệ với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để kịp thời bổ sung nguồn cung cho các địa bàn.

Bộ báo cáo vẫn đủ xăng dầu

Về tình hình cung ứng xăng dầu, Bộ Công Thương ngày 22/2 cho biết: Theo báo cáo của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, do khó khăn về tài chính nên Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn phải cắt giảm công suất sản xuất trong thời gian vừa qua (hiện chạy ở mức 55-60% công suất).

Do đó, việc giao hàng cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước trong tháng 2 đã bị giảm so với kế hoạch bình quân giao hàng theo tháng khoảng 43% (kế hoạch giao là 680.000 m3, thực tế giao khoảng 390.000 m3; trong đó xăng giảm 18% và dầu DO giảm 57%).

Dự kiến tháng 3 cung cấp khoảng 80% so với kế hoạch theo tháng (kế hoạch giao 680.000 m3 nhưng dự kiến giao hàng là 540,000 m3 trong đó cũng giảm 50%, dầu giảm 30%). Nhà máy này sẽ sản xuất 100% công suất từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 5 nhưng chưa có hoạch giao hàng cho các thương nhân đầu mối kinh doanh vào tháng 4 và tháng 5, đặc biệt sau tháng 5 chưa rõ về khả năng duy trì sản xuất (năm 2021, Lọc dầu Nghi Sơn sản xuất 6,7 triệu m3 xăng dầu, chiếm 34% sản lượng xăng dầu tiêu thụ cả nước).

Theo báo cáo của Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, do nguồn cung xăng dầu trong nước thời gian vừa qua giảm nên từ cuối tháng 1/2022, Nhà máy lọc dầu Bình Sơn đã nâng công suất lên 103% và từ ngày 7/2 nâng công suất lên 105%. Theo đó, Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ cung cấp cho thị trường 300.000 m3 xăng và 300.000 m3 dầu mỗi tháng.

Quản lý thị trường tung quân đi kiểm tra các cây xăng.

Tuy nhiên, mức tăng thêm 5% (tương đương 28.000 m3 xăng dầu) chưa đủ bù đắp lượng thiếu hụt do Nhà máy Nghi Sơn giảm công suất (năm 2021 Nhà máy lọc dầu Bình Sơn Sản xuất 7,2 triệu m3 xăng dầu, chiếm 35,7% sản lượng xăng dầu tiêu thụ cả nước).

Theo Bộ Công Thương, lượng xăng dầu tồn kho tại các doanh nghiệp đầu mối đầu tháng 2 còn khoảng 1,3 triệu m3 các loại (xăng 620 nghìn m3 xăng, 650 nghìn m3 dầu diesel, chưa kể lượng tồn kho của các thương nhân phân phối và đại lý). Dự kiến lượng mua vào để cung ứng cho thị trường trong tháng 2/2022 khoảng 2,39 triệu m3 (trong đó 990 nghìn m3 các loại từ nguồn trong nước và 1,4 triệu m3 từ nguồn nhập khẩu).

Với nhu cầu khoảng 1,8-2 triệu m3 xăng dầu các loại/tháng, Bộ Công Thương cho rằng nguồn cung như trên đáp ứng đủ nhu cầu thị trường trong tháng 2 và dự trữ gối đầu sang tháng 3.

Theo báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, lượng tồn kho xăng dầu tại các doanh nghiệp ngày 20/2 ở mức khoảng 1,2 triệu m3 (trong đó gồm 500.000 m3 xăng và 700.000 m3 dầu). Dự kiến, lượng nhập khẩu từ nay đến hết tháng 2/2022 khoảng 650.000 m3 xăng dầu các loại, bảo đảm cung ứng cho thị trường.

Sang tháng 3, lượng cung xăng dầu cho thị trường từ nguồn trong nước vẫn thấp so với các tháng thông thường do lượng cung ứng hàng từ sản xuất trong nước giảm mạnh trong tháng 2 và đầu tháng 3. Tuy nhiên, tồn kho từ tháng 2/2022 chuyển sang vẫn bảo đảm, cùng với việc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã có kế hoạch sẽ chạy 85% công suất từ 15/3 và từ đầu tháng 4 sẽ chạy đủ 100% công suất. Đồng thời các thương nhân đầu mối cũng sẽ tiếp tục có kế hoạch nhập khẩu xăng dầu để bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ sản xuất trong nước theo chỉ đạo (nếu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn không bảo đảm lượng cung ứng như kế hoạch).

Bộ Công Thương khẳng định với tình hình trên việc thiếu xăng dầu cục bộ sẽ sớm được giải quyết, cung - cầu xăng dầu cho thị trường trong nước thời gian tới cơ bản ổn định.

Nếu giá tăng cao, cần sử dụng thuế phí để bình ổn giá xăng dầu Theo Bộ Công Thương, thời gian tới, nếu diễn biến giá xăng dầu quá cao, quá phức tạp, ảnh hưởng đến phát kinh tế và đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp, tác động làm vô hiệu hoá một số công cụ, chính sách phục vụ cho việc phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, trong bối cảnh công cụ Quỹ Bình ổn giá có hạn, cần sử dụng công cụ thuế, phí để bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Lương Bằng