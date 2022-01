Sau hơn một tháng dừng thông quan, cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đã được thông quan trở lại từ sáng nay (25/1).

Theo Bộ Công Thương, sáng 25/1, chính quyền Quảng Tây, Trung Quốc đã chính thức khôi phục thông quan tại Pò Chài, Bằng Tường (phía Việt Nam là Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 hay còn gọi là cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn).

Tân Thanh - Pò Chài là cặp cửa khẩu có ý nghĩa quan trọng đối với xuất khẩu nông sản, trái cây của Việt Nam. Trước mắt, hai bên sẽ thực hiện phương thức giao nhận xe trên đường biên giới, lái xe mặc quần áo bảo hộ và đeo găng tay, khẩu trang theo quy định.

Trước đó, để củng cố và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Quảng Tây đã tạm dừng thông quan hàng hóa tại Pò Chài từ ngày 18/12/2021. Sau chuyến công tác tại các cửa khẩu biên giới Lạng Sơn và Quảng Ninh của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, Quảng Tây quyết định khôi phục thông quan tại cặp cửa khẩu này để phối hợp với Việt Nam giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa xuất nhập khẩu hiện nay.

Cửa khẩu Tân Thanh thông quan trở lại

Quyết định khôi phục thông quan tại Pò Chài là động thái tích cực, quan trọng của Quảng Tây ngay trước Kỳ họp lần thứ 2 Nhóm Công tác thuận lợi hóa thương mại Việt Trung và Kỳ họp lần thứ nhất Cơ chế hợp tác giải quyết tình hình ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới Việt - Trung theo chỉ đạo của Thủ tướng hai nước tại cuộc điện đàm ngày 13/1 vừa qua.

Nhờ những nỗ lực từ cả 2 bên, lượng xe chờ xuất khẩu tại Lạng Sơn đã giảm mạnh trong những ngày qua. Tính đến 8h sáng ngày 24/1, tổng lượng xe còn chờ tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn là 355 xe, giảm gần 4000 xe so với ngày 24/12/2021.

Việc Quảng Tây khôi phục thông quan tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài sẽ giúp 2 bên giải phóng hàng hóa nhanh hơn nữa, đáp ứng mục tiêu giải tỏa lượng xe tồn đọng trước Tết Nguyên đán.

Bộ Công Thương cũng nêu rõ, do dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm của hai nước là Tết Nguyên Đán đang đến gần, quy trình và tiến độ thông quan tại tất cả các cửa khẩu trên tuyến biên giới phía Bắc, bao gồm cả cửa khẩu Tân Thanh, sẽ chưa thể trở lại bình thường.

Do vậy, UBND các địa phương vùng trồng và các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn cần chủ động theo dõi sát tình hình và áp dụng các biện pháp cần thiết để điều tiết lượng hàng đưa lên biên giới phù hợp với năng lực thông quan, tránh để phát sinh tình trạng ùn tắc gây thiệt hại cho tất cả các bên.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc "an toàn để xuất khẩu, xuất khẩu phải an toàn", Bộ Công Thương cũng khuyến nghị các địa phương vùng trồng, doanh nghiệp, các thương lái, lái xe đường dài tăng cường áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm quy trình sản xuất, bao gói, vận chuyển hàng hóa là tuyệt đối an toàn, theo đúng yêu cầu của công tác phòng chống dịch, từ đó giúp các bên liên quan mở và duy trì bền vững việc mở lại các cửa khẩu.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục trao đổi với các bộ, ngành và địa phương Trung Quốc về các giải pháp cụ thể nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới trước và sau Tết Nguyên đán.

Gia Hưng