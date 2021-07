Mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng 4 số 9 qua biên giới, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang).