Giá dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao, chạm mức cao nhất trong nhiều năm do nguồn cung dầu toàn cầu bị thắt chặt và nhu cầu tiêu thị nhiên liệu tăng cao tại Mỹ.

Vào lúc 6h45' hôm nay (26/10, giờ Việt Nam), giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,02% lên 83,78 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 12 cũng tăng 0,02% lên 85,15 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 25/10, giá dầu thế giới đạt mức cao nhất trong nhiều năm. Giá dầu WTI có thời điểm đã chạm mốc 85,41 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10/2024. Kết thúc phiên này, giá dầu WTI giao kỳ hạn đi ngang ở mức 83,76 USD/thùng.

Còn giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 46 xu Mỹ, lên 85,99 USD/thùng. Cũng trong phiên này, giá dầu Brent đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2018 là 86,70 USD/thùng.

Giá dầu chạm mức cao nhất trong nhiều năm (Ảnh minh họa - nguồn: Vneconomy)

Tính từ đầu tháng 9 đến nay, cả hai loại dầu trên đều tăng khoảng 20%. Giá dầu WTI đã trải qua 9 tuần tăng liên tiếp, trong khi giá dầu Brent cũng có tới 7 lần tăng liên tiếp.

Các nhà phân tích cho biết, giá dầu gần đây tăng cao kỷ lục là do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là bởi nguồn cung dầu toàn cầu bị thắt chặt và nhu cầu tiêu thị nhiên liệu tăng cao tại Mỹ khi mùa đông đến gần.

Ông Louise Dickson, nhà phân tích thị trường dầu cấp cao tại Công ty Nghiên cứu Năng lượng Rystad Energy (Na Uy) nhận định, cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng toàn cầu đã khiến giá dầu kéo dài đà tăng trong tuần này. Đây là kết quả của việc các nhà giao dịch đặt cược vào sự gia tăng liên tục của nhu cầu nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung hạn chế đang làm cạn kiệt các kho dự trữ toàn cầu.

Theo Ngân hàng Đầu tư Goldman Sachs, do nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới phục hồi mạnh mẽ có thể đẩy giá dầu Brent lên cao hơn dự báo 90 USD/thùng vào cuối năm nay. Ngân hàng này ước tính việc chuyển từ khí sang dầu có thể khiến nhu cầu dầu tăng ít nhất 1 triệu thùng/ngày.

Giá dầu tăng cao còn do lo lắng về tình trạng thiếu than và khí đốt ở Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu. Việc này thúc đẩy các nhà sản xuất năng lượng đẩy nhanh hơn việc chuyển đổi sang sử dụng dầu thay cho các loại khí đá, than đá...

Đà tăng của giá dầu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các chuyên gia dự báo, giá dầu có thể tăng vọt lên 100 USD/thùng, thậm chí lên ngưỡng 200 USD/thùng.

Còn tại thị trường trong nước, giá xăng hiện ở mức cao nhất trong vòng 7 năm qua.

Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào chiều 11/10, giá xăng E5 RON 92 đã tăng 967 đồng/lít lên 21.683 đồng/lít, giá xăng RON 95 tăng thêm 934 đồng/lít lên 22.879 đồng/lít.

Cũng trong kỳ điều chỉnh này, giá các mặt hàng dầu cũng tăng mạnh. Giá dầu hoả là 16.620 đồng/lít, tăng 980 đồng. Giá dầu diesel là 17.540 đồng/lít, tăng hơn 960 đồng. Còn giá dầu mazut là 17.090 đồng/kg, tăng 510 đồng.

Trong phiên điều chỉnh giá vào ngày hôm nay (26/10), các chuyên gia dự báo, giá xăng trong nước có thể tăng từ 1.400-1.900 đồng/lít, còn giá dầu cũng sẽ tăng tư 960-1.130 đồng/lít

Anh Tuấn