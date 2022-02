Nhiều người có thói quen mua vàng cầu may mắn, song giá đang trên đỉnh cao lịch sử khiến không ít người phân vân vía Thần Tài 2022 có nên mua vàng và nếu có thì mua ít hay nhiều để cầu may mắn, tài lộc?

Những năm gần đây, vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) người dân lại đổ đi mua vàng cầu may mắn tài lộc. Tại các cửa hàng vàng, từ sáng sớm đến đêm khuya, cảnh chen chân xếp hàng dài mua vàng bất chấp thời tiết mưa lạnh.

Dù mỗi người chỉ mua 0,5 chỉ hoặc 1-3 chỉ, rất ít người mua số lượng lớn nhưng vào ngày này, các doanh nghiệp bán ra lên tới hàng triệu sản vàng trong dịp vía Thần Tài.

Song, thời điểm này giá vàng đang trên đỉnh cao lịch sử. Trong nước, ngày 4/2 vẫn ở mức giá như kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm Tân Sửu. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji Hà Nội giao dịch ở mức 61,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,50 triệu đồng/lượng (bán ra); giá vàng SJC Hà Nội mua vào ở mức 61,80 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 62,52 triệu đồng/lượng.

Với mức giá này khiến nhiều người phân vân vào ngày vía Thần Tài nên mua vàng số lượng ít hay nhiều để cầu may mắn, tài lộc cho cả năm. Bởi, theo tâm linh đã mua để cầu may thì không nên bán vàng đó đi, vì bán đi sẽ là bán đi sự may mắn của mình. Và thường sau một năm (vào tháng Chạp), người ta mới đem vàng Thần Tài đó đi bán.

Vía Thần Tài, người dân thường chen chân nhau đi mua vàng (ảnh: BH)

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện một doanh nghiệp vàng phong thủy ở Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, vàng là loại kim loại có giá trị tích trữ, trao đổi. Vào ngày vía Thần Tài, người dân đổ xô đi mua vàng, nhưng mua vàng vào ngày Thần Tài không phải để trao đổi về kinh tế mà dùng để cầu may. Khách hàng thường mua một lượng vàng rất nhỏ, chỉ từ 0,5 chỉ đến 1-3 chỉ là nhiều, rất ít khách vàng mua với số lượng lên tới cả lượng vàng.

Theo quan niệm dân gian, nếu mua vàng vào ngày này thì cả năm sẽ sung túc, thóc gạo đầy kho, tiền bạc rủng rỉnh. Còn mục đích mua vàng để tích trữ tài sản thì lúc nào có tiền đi mua cũng được, đỡ phải chen lấn, xếp hàng chờ cả vài tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, nếu mua vàng cốt để lấy may thì mọi người nên có một khoản ngân sách phù hợp, từ vài trăm cho tới vài triệu đồng tùy khả năng kinh tế của mỗi người.

Vị đại diện này khuyên, trừ trường hợp có ý định mua vàng tích trữ, còn lại không nên bỏ quá nhiều tiền để mua vàng cầu may trong ngày vía Thần Tài. Bởi, mua vàng lấy may về thường cất két, trong khi nếu đưa tiền vào kinh doanh hay làm những việc khác tương tự thì tiền sẽ sinh ra tiền. Chưa kể, vào dịp vía Thần Tài, giá vàng còn có xu hướng tăng mạnh hơn so với ngày thường.

Nhận định về thị trường vàng, đại diện của Doji cho hay, từ đầu năm 2021 đến nay, giá vàng trong nước đã tăng hơn 10%, hiện giao dịch ở quanh mức 60,5–61,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng ngày vía Thần Tài mọi người thường mua một lượng vàng nhỏ để cầu may bất chấp giá cao hay thấp (ảnh: TL)

Vào giữa tháng 11/2021, giá vàng trong nước đã từng vượt mức 62 triệu đồng/lượng, cao nhất trong lịch sử. Điều đó khiến cho giá vàng trong nước ngược chiều với giá thế giới, dẫn tới chênh lệch trong nước – quốc tế ngày càng lớn, có thời điểm lên tới hơn 12 triệu đồng/lượng. Bất chấp giá vàng lên cao như vậy nhưng xu hướng người dân vẫn thận trọng, ít bán ra vì lo ngại lạm phát.

Trong nước vàng nguyên liệu cũng khan hiếm vì từ năm 2012, Nhà nước đã không còn cho nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Dù cho tỷ suất lợi nhuận của vàng mang lại không cao như một số kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản, tiền ảo, tuy nhiên vẫn có nhiều nhà đầu tư coi vàng như một kênh an toàn cũng như phân tán rủi ro.

Xuyên suốt năm 2021, thị trường vàng trải qua 3 “cơn sóng lớn” vào tháng 1, tháng 6 và tháng 11 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, xuất hiện các biến chủng mới cũng như những quyết định điều hành chính sách tiền tệ và các gói cứu trợ của các ngân hàng trung ương tại những nền kinh tế lớn.

Theo nhiều chuyên gia nhận định, giá vàng nhiều khả năng sẽ tăng từ giữa năm 2022 ảnh hưởng chặt chẽ bởi các diễn biến của dịch bệnh, các báo cáo tăng trưởng kinh tế, tình hình lạm phát, lãi suất thực cũng như các rủi ro liên quan tới chính trị. Điều đó có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với vàng.

Trong bối cảnh giá vàng trong nước vẫn neo ở mức cao, cộng thêm với các biến động luôn “trực chờ” từ tình hình kinh tế, chính trị cũng như dịch bệnh trên thế giới, vàng vẫn sẽ là một “nơi trú ẩn” an toàn cho nhiều nhà đầu tư trong năm 2022.

Dù là nơi trú ẩn an toàn song chuyên gia vàng cũng lưu ý, ngoài yếu tố giá cả, người mua vàng nên chú ý đến nhu cầu sử dụng của bản thân. Vì nếu mua chỉ để cầu may mắn, tài lộc sau đó cất đi thì nên mua nhẫn tròn trơn, vàng miếng sẽ không mất công chế tác. Nếu mua về cất đi không dùng đến mà lại chọn vàng trang sức, người mua sẽ tốn thêm khoản tiền công chế tác từ 200.000-500.000 đồng/sản phẩm tuỳ loại.

Lưu Minh