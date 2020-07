Do giá xăng trên thị trường thế giới không có nhiều biến động nên giá xăng dầu trong nước vào kỳ điều chỉnh ngày mai (13/7) tăng hay giảm sẽ phụ thuộc vào mức chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Dữ liệu từ thị trường Singapore tính đến ngày 7/7 cho thấy, giá xăng RON 92 - xăng nền để pha chế xăng E5 - ở mức 43,46 USD/thùng, giảm khoảng 2% so với kỳ trước. Còn giá xăng RON 95 là 45,74 USD/thùng, giảm nhẹ so với kỳ trước.



Trong khi đó, giá dầu trung bình chỉ tăng nhẹ so với kỳ điều chỉnh trước. Trong đó, giá dầu hoả ở mức bình quân gần 43 USD/thùng, dầu diesel có giá 48,6 USD/thùng; dầu mazut ở mức 239,06 USD/tấn.



Như vậy, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở kỳ điều chỉnh này không thay đổi nhiều so với kỳ tính điều chỉnh ngày 27/6.

Chuyên gia dự báo, giá xăng dầu trong nước vào kỳ điều chỉnh ngày mai (13/7) tăng hay giảm sẽ phụ thuộc vào mức chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Giá xăng thế giới sẽ ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong nước. Giá xăng thế giới trong những ngày gần đây có xu hướng tăng lên, nhưng không đáng kể.



Do đó, các chuyên gia dự báo, giá xăng dầu trong nước ở kỳ điều chỉnh vào ngày mai (13/7) sẽ không có nhiều biến động so với kỳ điều chỉnh ngày 27/6. Giá xăng trong kỳ điều chỉnh này tăng hay giảm sẽ phụ thuộc vào mức chi sử dụng quỹ bình ổn của cơ quan quản lý.



Nhiều dự báo cho rằng, nếu cơ quan quản lý không tác động đến Quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 sẽ tăng 30 đồng/lít, giá xăng RON 95 có thể tăng 10 đồng/lít.



Còn nếu cơ quan quản lý chi sử dụng Quỹ bình ổn với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 800-1.000 đồng/lít, xăng RON 95 là 470-670 đồng/lít thì giá xăng E5 RON 92 có thể giảm từ 170 đồng/lít, xăng RON 95 sẽ giảm 60-260 đồng/lít.



Tại kỳ điều hành giá xăng gần đây nhất vào ngày 27/6, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng dầu.



Cụ thể, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 868 đồng, lên tối đa 14.258 đồng. Xăng RON 95 cũng thêm 893 đồng, lên tối đa 14.973 đồng một lít.



Còn dầu hoả tăng 428 đồng, giá mỗi lít không cao hơn 10.038 đồng; dầu diesel là 599 đồng, giá sau điều chỉnh tăng không cao hơn 12.114 đồng/lít. Dầu madut có mức giá mới sau điều chỉnh là 10.903 đồng/kg, tương đương tăng thêm 581 đồng.



Cũng ở kỳ điều hành ngày 27/6, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định vừa trích và chi Quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức trích Quỹ với xăng E5 RON 92 giảm một nửa so với kỳ điều hành ngày 12/6, còn 50 đồng một lít; dầu diesel giảm trích về 600 đồng. Mặt hàng RON 95 và dầu hoả giữ nguyên mức trích như ngày 12/6, lần lượt là 200 đồng và 300 đồng một lít.



Riêng trích Quỹ bình ổn giá với mặt hàng dầu madut thêm 100 đồng, lên 300 đồng một kg.



Về chi Quỹ bình ổn, xăng E5 RON92 là 900 đồng một lít, RON 95 là 550 đồng, dầu madut là 0 đồng.



Anh Tuấn