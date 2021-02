Nhiều chủ hàng kinh doanh heo, vịt quay... phục vụ lễ cúng khai trương đầu năm cho biết lượng người mua giảm hơn 50% so với các năm trước.

Ngày 17/2 (mùng 6 Tết Tân Sửu) hàng năm được xem là ngày bội thu của các cửa hàng kinh doanh heo, vịt quay... vì đây là vật phẩm không thể thiếu trong ngày cúng khai trương đầu năm của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, năm nay đang có diễn biến ngược lại.

Tại đường Bùi Hữu Nghĩa (quận 5), từ sáng sớm, các lò bánh mì và heo quay đã chuẩn bị sẵn hàng để phục vụ khách có nhu cầu cúng khai trương. Tuy nhiên, đến hơn 9g chỉ lác đác vài người đến mua hàng.

Các lò heo quay, vịt quay vắng khách...

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh đoàn người xếp hàng dài chờ đến lượt mua heo quay vào ngày cúng khai trương năm ngoái (tháng 2/2020).

Một tiểu thương tại đây cho biết, thông thường ngày này hàng năm khu vực này rất đông người mua, khách phải xếp hàng dài ra tận ngã tư, lực lượng dân quân tự vệ hoặc công an phải giúp sức để bảo đảm trật tự. Năm nay, vào ngày cúng khai trương nhưng lượng khách mua chỉ lèo tèo.

Hàng bánh mì vẫn chưa bán được nhiều

Chị An, bán bánh mì trên đường Bùi Hữu Nghĩa, cho biết mọi năm lò bánh mì của chị bán được rất nhiều, không đếm nổi số lượng, nhưng năm nay rất ít người mua, từ 7g đến 9g, chị bán chưa đến 50 ổ. “Có lẽ do dịch bệnh nên sức mua giảm. Tuy nhiên, tôi không lường trước được sẽ vắng khách như thế này, sáng giờ bánh mì gần như vẫn còn nguyên, chưa bán được bao nhiêu”, chị An chia sẻ.

Khung cảnh vắng lặng khác thường tại khu vực từng là nơi đông đúc nhất quận 5 vào dịp cúng khai trương.

Các nhân viên bán hàng khá rảnh rỗi.

Không còn cảnh chen nhau xếp hàng chờ đến lượt mua như mọi năm.

Khách mua chỉ lác đác vài người.

Tại một lò heo quay, nhân viên ngồi hẳn trước cửa tiệm chờ... khách.

Lượng heo quay nguyên con còn khá nhiều.

Heo sữa quay nguyên con ngày 3/2 có giá từ 800.000 đồng/ con 2kg, vịt quay có giá từ 340.000 đồng/con, vịt nướng Bắc Kinh giá 360.000 đồng/con, gà quay 300.000 đồng/con, gà luộc 400.000 đồng/con, heo quay 350.000 đồng/kg. Nhìn chung các lò bánh mì và heo quay năm nay khá vắng vẻ.

