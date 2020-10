Ngay sau khi iPhone 12 ra mắt, tại Việt Nam, giá nhiều mẫu điện thoại iPhone đã được điều chỉnh với mức giảm chưa từng có.

Đáng chú ý, các dòng iPhone cũ (đã qua sử dụng) từ thế hệ iPhone 7 đến iPhone 11 Pro Max đều đồng loạt được giảm giá sâu.

Trong đó, mức giảm mạnh nhất thuộc về các dòng iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max đã qua sử dụng, hạ gần chục triệu đồng so với giá niêm yết. Tại một số cửa hàng ở TP.HCM và Hà Nội, giá iPhone 11 Pro Max còn 20,4 triệu đồng; iPhone 11 Pro về mức giá 18 triệu đồng; iPhone 11 còn 13,3 triệu đồng.

Các dòng iPhone XS và XS Max cũng giảm giá mạnh. Bản XS 64GB hiện chỉ còn 11,79 triệu đồng, còn iPhone XS Max về mức giá 13,79 triệu đồng. Các dòng iPhone 8, iPhone 8 Plus cũ đang có giá bán lần lượt là 5,99 triệu đồng và 8,59 triệu đồng. iPhone 7 Plus qua sử dụng hiện giảm 600.000 đồng so với tháng trước, về mức giá 6,7 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone X và iPhone Xr cũ giảm 200.000-300.000 đồng so với hồi đầu tháng 10, còn hơn 9 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Không chỉ các dòng iPhone đã qua sử dụng, nhiều mẫu iPhone đời cũ cũng giảm giá mạnh để kích cầu mua sắm khi sức hút của thị trường đang đổ dồn vào loạt iPhone 12.

Nhiều dòng iPhone hạ giá ngay thời điểm iPhone 12 ra mắt.

Trên thị trường không chính ngạch, iPhone 11 Pro Max xách tay bản 64 GB hiện còn 24,2 triệu đồng; iPhone 11 Pro phiên bản 64GB giảm 4 triệu đồng, còn 23,99 triệu đồng; iPhone 11, iPhone XS xách tay giá cũng giảm nhẹ từ 600.000-800.000 đồng, về mức giá 16,3 triệu đồng và 14 triệu đồng.

Ở thị trường chính hãng, các hệ thống điện thoại cũng tung ra chương trình giảm giá iPhone, từ 500.000-4 triệu đồng, tùy từng dòng sản phẩm.

Cụ thể, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max giá giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, xuống còn từ 23,4 triệu đồng và 26 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất của các dòng iPhone này kể từ khi có mặt ở Việt Nam.

iPhone 7 32GB được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng, còn 7,49 triệu đồng; iPhone 7 Plus 32GB cũng được giảm 1,5 triệu đồng, về mức 9,49 triệu đồng.

iPhone SE 2020 lần đầu tiên cũng được giảm giá. Theo đó, iPhone SE 2020 64GB giảm 2 triệu đồng về mức giá 10,99 triệu đồng.

Bên cạnh việc giảm giá, nhiều cửa hàng còn thực hiện thu cũ, đổi mới, lên đời iPhone 12 hoặc cho mua trả góp các đời iPhone để thu hút khách hàng.

Việc giảm giá các mẫu iPhone đời cũ nhằm dọn đường cho iPhone 12 mới ra mắt. Tuy nhiên, theo một số nhân viên của các cửa hàng di động tại Hà Nội, đợt chỉnh giá này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, tùy theo số lượng iPhone của các cửa hàng. Sau đó, giá iPhone sẽ không còn giảm sâu được thêm nữa. Thậm chí, đến dịp Tết Dương lịch, giá iPhone còn tăng nhẹ vì nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao.

Liên quan đến chiếc iPhone mới, một vài hệ thống bán lẻ cho biết, dự kiến iPhone 12 chính hãng sẽ được bán ra vào đầu tháng 12.

Hiện nhiều cửa hàng đã bắt đầu báo giá iPhone 12. Theo đó, phiên bản thấp nhất là iPhone 12 mini có mức giá dự kiến từ 21,49 triệu đồng. iPhone 12 Pro Max được chào giá từ 30,4-38,4 triệu đồng.

Tuấn Dũng