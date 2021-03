MM Mega Market Việt Nam (MM) vừa công bố trung tâm MM Hồng Bàng tại Hải Phòng đạt chứng nhận tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế ISO 22000:2018. Đây là trung tâm thứ tư của MM đạt tiêu chuẩn này.

MM Mega Market là doanh nghiệp bán sỉ/bán lẻ đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế ISO 22000:2018

Hiện nay, MM đã có 4 trung tâm đạt chứng nhận ISO 22000:2018 bao gồm: MM An Phú, MM Bình Phú, MM Hiệp Phú tại TP.HCM, MM Hồng Bàng tại Hải Phòng. Tiêu chuẩn ISO 22000 là một Tiêu chuẩn quốc tế, xác định các yêu cầu của Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm dành cho tất cả các tổ chức ở mọi quy mô và lĩnh vực trong chuỗi thực phẩm, từ trang trại đến bàn ăn, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm ở mọi mức độ.

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018 vào các trung tâm là cam kết của MM trong việc đảm bảo mang đến các sản phẩm an toàn, chất lượng, rõ ràng về nguồn gốc và xuất xứ, có quy trình quản lý về an toàn thực phẩm, từ đó giúp người tiêu dùng cảm thấy yên tâm hơn về sức khoẻ và quyền lợi khi mua sắm tại trung tâm MM. Bên cạnh đó, do giảm thiểu được những chi phí như: xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí đánh giá thử nghiệm trong quá trình giao nhận và đấu thầu,…nên những mặt hàng thực phẩm tại các trung tâm đạt chuẩn ISO 22000:2018 cũng hứa hẹn có được giá thành tốt hơn so với thị trường chung.

Các mặt hàng thực phẩm tươi ngon, giá tốt là những thế mạnh của chuỗi trung tâm MM

Tương tự, các đối tác khi liên kết kinh doanh với các trung tâm đạt chuẩn ISO 22000:2018 của MM cũng được hưởng nhiều lợi ích lớn như: minh chứng xác đáng về năng lực của đối tác đã đáp ứng được các yêu cầu chặt chẽ từ doanh nghiệp có tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Do đó, đối tác cũng dễ dàng được nhiều doanh nghiệp khác biết đến và mở rộng thị phần.

Nhờ có liên kết giao thương với doanh nghiệp có ISO 22000:2018, đối tác cũng thường xuyên được cập nhật và cải tiến hệ thống từ đó cũng giúp cải thiện hoạt động kinh doanh tốt hơn. Đối tác cũng được hưởng lợi từ việc giảm thiểu chi phí trong khâu sửa đổi, xử lý sản phẩm hư hỏng, sai sót và khiếu nại;… giúp nâng cao năng suất và doanh thu, tối ưu hoá giá thành sản phẩm.

Hiện nay, MM đã có 4 trung tâm đạt chứng nhận quốc tế ISO 22000:2018 về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Bà Trần Kim Nga, Giám đốc đối ngoại của MM Mega Market Việt Nam, chia sẻ: “Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển các chuỗi cung ứng nông sản khép kín, sạch, tươi ngon và an toàn đúng chuẩn “từ nông trại đến bàn ăn”, MM còn chú trọng đầu tư vào các hệ thống quản lý để đảm bảo an toàn vệ sinh trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm ở mức độ cao nhất, theo chuẩn mực quốc tế. Đạt được chứng nhận ISO 22000:2018 cho trung tâm thứ tư là một minh chứng cho việc MM có đầy đủ khả năng để kiểm soát các mối nguy trong an toàn thực phẩm, từ đó mang đến nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, khách hàng chuyên nghiệp, đối tác kinh doanh.

Trong tương lai, MM hướng đến sẽ chứng nhận ISO 22000:2018 cho toàn bộ các trung tâm thuộc hệ thống của MM, nhằm tiếp tục khẳng định triết lý kinh doanh chú trọng sự tín nhiệm và phát triển bền vững của MM”.

Công ty MM Mega Market Việt Nam (“MM”) là thương hiệu chiến lược thuộc tập đoàn đa quốc gia BJC/TCC. Là doanh nghiệp tiên phong phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn, MM không ngừng nâng cao giá trị nông sản Việt trong và ngoài nước cùng những sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng. Với hơn 4000 nhân viên, 2000 nhà cung cấp và hàng trăm hộ nông dân đối tác trên toàn quốc, công ty đặt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lên hàng đầu thông qua các hoạt động về nâng cao giáo dục, đời sống cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, MM Mega Market Việt Nam tiếp tục cam kết hoạt động với triết lý kinh doanh chú trọng vào sự tín nhiệm tập đoàn, và luôn hướng đến các giải pháp tiên phong, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Doãn Phong