Thị trường xôn xao thông tin cây lan var Ngọc Sơn Cước được giao dịch với giá 250 tỷ. Cộng đồng chơi lan bình chọn giá trị cây lan này bỏ xa Người Đẹp Bình Dương, Bướm Đại Ngàn và Bảo Duy giá 19 tỷ được rao bán trước đó.

Ngày 15/3, cộng đồng những người chơi lan đột biến lại được dịp xôn xao trước thông tin một thương vụ chuyển giao lan var Ngọc Sơn Cước trị giá 250 tỷ đồng được diễn ra tại Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.

Cụ thể, nhiều facebook trong cộng đồng những người chơi lan đột biến truyền tay nhau share liên tục về một sự kiện giao dịch lan var Ngọc Sơn Cước trực tiếp của một vườn lan var đất mỏ với một khách mua lan tên Nguyễn Văn Minh.

Cụ thể, thông tin trên facebook của anh Nguyễn Văn Minh đăng tải cho biết đã thực hiện nhận chuyển giao 3 cuộc giao dịch lớn với vườn lan var đất mỏ này với tổng giao dịch là 288.500.000.000 đồng như sau:

Xôn xao thương vụ chuyển giao lan var Ngọc sơn cước giá 250 tỷ đồng.

- 1 cây Ngọc Sơn Cước với giá 250 tỷ đồng

- 1 lá non Pleiku với giá 20,5 tỷ đồng

- 2 lá non Cờ đỏ với giá 18 tỷ đồng

Ngoài ra, ngày 15/3, ngoài thương vụ chuyển giao lan var, nhà vườn trên cũng chuyển giao thêm 1 kie hồng chương chi với giá 15 tỷ đồng cho một người thích sưu tầm lan là Nguyễn Duy Quân.

Theo nhiều người chơi lan var, 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước là mặt bông mới xuất hiện thời gian gần đây. Loại lan đột biến này đã lập tức làm khuynh đảo thị trường lan var Việt. Hiện tại vì độ hot của chúng hơn hẳn những loại lan đột biến khác như Bảo Duy, Bướm Đại Ngàn... lại có hoa thơm, cánh hoa bay và đẹp mang đặc trưng của dòng phi điệp, có thể làm kinh tế tốt nên được giới chơi lan ráo riết săn lùng và ao ước sở hữu.

Mặt hoa Ngọc Sơn Cước

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Sơn Cước được rao bán giá khủng. Trên các hội nhóm chơi lan var, Ngọc Sơn Cước được nhiều người chơi rao bán ở mức: bán lúa non giá 3,2-3,5 tỷ đồng; kieki 2-5cm có giá 2,7-3 tỷ đồng/cm; kieki 5-7,5cm được bán giá 1,8-2,7 tỷ đồng/cm; kieki 7,5-10cm được bán giá 1,3-1,8 tỷ đồng/cm. Còn trong giao dịch trên, cây lan var Ngọc Sơn Cước này được chốt giá 250 tỷ đồng.

Kết nối với anh Nguyễn Văn Minh, 42 tuổi (ở Lạch Tray, Hải Phòng) người được cho là chủ nhân mua Ngọc sơn cước với giá 250 tỉ nói trên anh cho biết hôm 15/3, anh đại diện cho công ty đến một vườn lan var ở Mạo Khê, Quảng Ninh giao dịch mua Ngọc sơn cước.

Khi được hỏi lý do tại sao lại chọn mua Ngọc sơn cước với giá khủng như vậy, người đàn ông 42 tuổi này khẳng định, dù mới chỉ chơi lan var nhưng anh nhận thấy rõ tiềm năng và cơ hội của thú chơi này.

Anh Minh cũng chia sẻ thêm, cây lan var Ngọc sơn cước anh mua gồm 2 nhánh gốc, 4 mầm, dài 1,1m và có tất cả 48 lá. Ngọc sơn cước này được anh mua với giá 250 tỉ đồng. Ngoài ra, trong buổi giao dịch lan hôm ấy, anh còn mua thêm 3 lá non của các loại lan var nổi tiếng khác như: 1 lá non Pleiku với giá 20,5 tỉ đồng, 2 lá non Cờ đỏ với giá 18 tỉ đồng. Tất cả giao dịch khủng này được anh mua lại từ vườn lan var đất mỏ do anh Bùi Hữu Giang, SN 1989 làm chủ nhà vườn.

“Nói thật, giá lan var phi điệp 5 cánh trắng các loại ngày một lên cao là do những người chơi lan tự diễn xuất mua bán giá cao với nhau. Sau khi diễn mua bán xong, quay clip xong, tiền của anh là của anh và cây lan, hoa lan của tôi là của tôi, giá boom đã xong. Lúc này họ tha hồ quăng boom các nơi, khách nào khờ, cả tin bị trúng boom thì ráng chịu. Hoặc nếu không phải chiêu thổi giá thì cũng không loại trừ khả năng rửa tiền”, một người chơi lan thẳng thắn nói.Ngay sau khi cuộc giao dịch lan var trên diễn ra, rất nhiều facebook đã đăng tải, bày tỏ ý kiến cho rằng đây là mức giá phi lý, không có trên thực tế. Thậm chí nhiều người còn nhận định, đây là chiêu giao dịch giả nhằm thổi giá mà không biết thực hư thế nào. Vì thế, người tiêu dùng và chơi lan đột biến nên cảnh giác, cẩn thận kẻo ngậm phải trái đắng.

Trong ngày hôm qua 15/3, tại Sóc Sơn, Hà Nội cũng diễn ra lễ giao dịch và chuyển nhượng 1 cây lan var Ngọc Sơn Cước với 1 thân mẹ dài 4cm và mầm gốc dài 2cm. Cây lan var này được bán với giá 16 tỷ đồng.

Thương vụ chuyển nhượng lan var Ngọc Sơn Cước 1 thân mẹ dài 4cm và mầm gốc dài 2cm trị giá 16 tỷ đồng ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Rất nhiều nghi vấn đặt ra, liệu đây có phải là 1 giao dịch thật hay chỉ là giao dịch giả kiểu ‘tay phải bán cho tay trái’ để làm màu, thổi giá.

Nếu giao dịch thật, con số 250 tỷ đồng là rất lớn. Nếu giao dịch tiền mặt đây quả là giao dịch khổng lồ về khối lượng tiền không dễ gì che giấu. Nếu giao dịch chuyển qua ngân hàng cũng là 1 giao dịch cực lớn và chắc chắn sẽ được ghi lại dấu vết trên hệ thống của ngân hàng giao dịch.

Chuyên gia thanh toán của một ngân hàng cho biết: việc thanh toán số tiền 250 tỷ là rất lớn. Có thể nói là phải chở cả cốp ô tô nên chắc chắn lưu vết và không khó để xác minh.

Đặc biệt, nếu là giao dịch thực thì chắc chắn cơ quan quản lý thuế sẽ phải vào cuộc xác minh. Vì nếu cây lan đột biến có giao dịch thật và thuộc diện phải thu thuế thì riêng tiền thuế là rất lớn, một khoản thu không thể bỏ qua.

Hiện chưa rõ thực hư giao dịch Ngọc Sơn Cước giá 250 tỷ ở Quảng Ninh và mọi nghi vấn sẽ dễ dàng được làm sáng tỏ khi cơ quan quản lý truy vết các giao dịch chuyển tiền mặt hay qua tài khoản. Cơ quan thuế vào cuộc xác minh khoản thu có phải chịu thuế hay không.

Ngay trước phi vụ này, một vụ giao dịch lan đột biến Bảo Duy 19 tỷ đồng ở Hà Nam gây chấn động nhưng liền sau đó được chính quyền và cơ quan quản lý xác minh là giả.

Thảo Nguyên