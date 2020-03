Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2019 xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 6,37 triệu tấn với trị giá đạt khoảng 2,82 tỷ USD, tăng 4,2% về lượng nhưng giảm 8,3% về giá trị. Trong năm 2019, châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm hơn một nửa lượng gạo xuất khẩu với 3,68 triệu tấn. Philippines trở thành thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, đạt 2,16 triệu tấn, chiếm gần 34% tổng lượng gạo xuất khẩu cả nước và tăng tới 111,89% so với năm 2018. Nhu cầu từ Philippines đã bù đắp sự sụt giảm xuất khẩu mạnh của một số thị trường truyền thống của Việt Nam như Trung Quốc, Indonesia. Xuất khẩu gạo sang Philippines là lớn nhất, chiếm hơn một nửa. Cụ thể, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc năm 2019 đạt hơn 476 nghìn tấn, chỉ chiếm 7,51% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm tới 64,29%. Xuất khẩu gạo năm 2019 sang Indonesia đạt hơn 39,8 nghìn tấn, chiếm 0,63%, giảm tới 94,85%. Châu Phi là thị trường lớn thứ hai, đạt 1,39 triệu tấn, chiếm gần 21,9%. Trong đó, Bờ Biển Ngà, Ghana là hai thị trường tiêu biểu. Hai tháng đầu năm nay, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 929.000 tấn, kim ngạch đạt hơn 430 triệu USD, tăng 30,5% về lượng và tăng 38% về giá trị so với cùng kì năm 2019. Giá gạo xuất khẩu bình quân tháng 1/2020 đạt 478 USD/tấn, tăng 7%. Gạo xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh nhất, với mức tăng 595% về lượng và tăng 724% về giá trị, đạt hơn 66.000 tấn, tương đương 37 triệu USD. Philippines tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 1/2020 với 31,2% thị phần. Tính đến ngày 15/3/2020, sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,298 triệu tấn tăng 26,5% và giá trị đạt 602 triệu USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2019.